Угадай знаменитость: Как могли бы выглядеть Кейт Миддлтон, Ди Каприо и другие селебритис в этот Хэллоуин
На один вечер мы превратили мировых звезд в ведьм, вампиров и чертей
На Хэллоуин, который ежегодно отмечается 31 октября, принято переодеваться в различных вымышленных, а главное, страшных персонажей. Этой ночью каждый вполне оправданно может примерить на себя костюм Дракулы, приведения и другой нечисти.
Сегодня.Lifestyle представили, как бы могли выглядеть знаменитости, будь они обитателями потустороннего мира. Угадаете всех?
Такой вот очаровательной ведьмой может быть модель Эмили Ратаковски. Готовы поспорить, что вы не сразу ее узнали.
А какой актер скрывается за этим гримом? Что-то нам подсказывает, что это Джордж Клуни. К слову, за всю свою карьеру ни разу не сыграл мертвеца. Ему стоит подумать об участии в каком-нибудь ужастике.
Хайди Клум еще никогда не была настолько узнаваемой в хеллоуинском костюме. Обычно модель выбирает весьма впечатляющие образы.
Из Леонардо Ди Каприо получился очень правдоподобный дьявол, не так ли?
А вот герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон наверняка бы хотела в этот Хэллоуин нарядиться ведьмочкой и пойти вместе со своими детьми за конфетами.
Компанию жене принца Гарри составила бы Марго Робби, которая также весьма гармонично выглядит в наряде ведьмы.
Еще один вампир в нашей подборке. Угадаете, кто это? (Нет, это не Владимир Остапчук)
Для Анджелины Джоли долго придумывать костюм не пришлось. Голливудская красотка идеально подходит для роли вампирши.
А вот и ее бывший муж, актер Бред Питт. Как вам его образ?
Напоследок самый сложный вопрос. Но с подсказкой. Какой актер скрывается за обликом волшебника? Пишите свой ответ в комментариях!
Напомним, что ранее мы публиковали подборку 5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020, которы еможно посмотреть дома.
Все подробности в спецтеме Halloween-2020
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