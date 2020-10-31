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Угадай знаменитость: Как могли бы выглядеть Кейт Миддлтон, Ди Каприо и другие селебритис в этот Хэллоуин

Сегодня, 19:22

На один вечер мы превратили мировых звезд в ведьм, вампиров и чертей

На Хэллоуин, который ежегодно отмечается 31 октября, принято переодеваться в различных вымышленных, а главное, страшных персонажей. Этой ночью каждый вполне оправданно может примерить на себя костюм Дракулы, приведения и другой нечисти.

Сегодня.Lifestyle представили, как бы могли выглядеть знаменитости, будь они обитателями потустороннего мира. Угадаете всех?

Фото: Сегодня

Такой вот очаровательной ведьмой может быть модель Эмили Ратаковски. Готовы поспорить, что вы не сразу ее узнали.

Фото: Сегодня

А какой актер скрывается за этим гримом? Что-то нам подсказывает, что это Джордж Клуни. К слову, за всю свою карьеру ни разу не сыграл мертвеца. Ему стоит подумать об участии в каком-нибудь ужастике.

Фото: Сегодня

Хайди Клум еще никогда не была настолько узнаваемой в хеллоуинском костюме. Обычно модель выбирает весьма впечатляющие образы.

Фото: Сегодня

Из Леонардо Ди Каприо получился очень правдоподобный дьявол, не так ли?

Фото: Сегодня

А вот герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон наверняка бы хотела в этот Хэллоуин нарядиться ведьмочкой и пойти вместе со своими детьми за конфетами.

Фото: Сегодня

Компанию жене принца Гарри составила бы Марго Робби, которая также весьма гармонично выглядит в наряде ведьмы.

Фото: Сегодня

Еще один вампир в нашей подборке. Угадаете, кто это? (Нет, это не Владимир Остапчук)

Фото: Сегодня

Для Анджелины Джоли долго придумывать костюм не пришлось. Голливудская красотка идеально подходит для роли вампирши.

Фото: Сегодня

А вот и ее бывший муж, актер Бред Питт. Как вам его образ?

Фото: Сегодня

Напоследок самый сложный вопрос. Но с подсказкой. Какой актер скрывается за обликом волшебника? Пишите свой ответ в комментариях!

Напомним, что ранее мы публиковали подборку 5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020, которы еможно посмотреть дома.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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