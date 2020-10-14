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"Угрожал и писал близким": новые подробности о маньяке, следившем за Анной Добрыдневой

Певица обратилась за помощью к психологу и наняла охрану

Буквально вчера многих шокировала новость о том, что украинскую певицу Анна Добрыдневу преследовал неадекватный поклонник – мужчина писал певице и ее близким в соцсетях, угрожал, а позже – намекал, что всегда находился рядом с ней.

Мы связались с певицей, чтобы узнать подробности жуткой истории. В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle Анна раскрыла новые детали о неадекватном поклоннике.

Анна, расскажите, пожалуйста, как давно этот человек начал вас преследовать?



С 2017 года. Он то появлялся и свирепо атаковал из разных аккаунтов в разных соцсетях, то вдруг затихал. Писал поначалу только мне. Потом начал беспокоить моих близких.



Его преследование заключалось только в неадекватных письмах или же это как-то проявлялось физически?



Это были только сообщения. Но именно пугающе-неадекватные сообщения. Больше всего настораживало, то что он отслеживал мое местоположение и все время якобы "был неподалеку". Он знал район, где я живу, кафе, в которые часто ходила, спортзал, в котором занималась. Мне даже в свое время пришлось сменить спортзал именно по этой причине. Он часто упоминал это место в письмах.

Анна Добрыднева Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Какого характера были его сообщения?



Письма были маниакально-шизофренические. Именно так их охарактеризовала психолог, которая мгновенно составила его психотип и профессионально помогла мне решить психологическую проблему. Как выяснилось, я давно пыталась подавить свое беспокойство. И "не замечать" свою тревожность. Капсулировала эти переживания. А они отравляли мне жизнь... Мысли в письмах всегда были непоследовательные, с отсутствием пунктуации. Обращение всегда от третьего лица. С угрозами встретить меня и нанести вред.



Обращались ли вы по этому поводу в правоохранительные органы?



Я наняла себе охрану, установила много мер безопасности (маячки, кнопки экстренного вызова и другие, о которых говорить не буду). Параллельно мы с юристом обсудили последовательность действий в юридической плоскости. Но на данный период времени маньяк прекратил преследование. Хочу верить, что это навсегда. Много факторов сыграло роль. И наличие охраны, и подготовка решительных действий в юридическом поле, и самое главное – бесстрашие, душевное спокойствие, чувство защищенности, которое помогла мне обрести психолог, о которой я выше упоминала. Я сейчас настолько уверенная и эмоционально неуязвима, что, наверное, стала просто "не ресурсной" для него.

Ранее мы делали подборку украинских звезд, которых преследовали безумные фанаты.

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