Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Угрожал убить": Эмбер Херд сделала новое скандальное заявление о Джонни Деппе

Сегодня, 10:34

Актриса снова заявила о насилии со стороны бывшего мужа

Американская актриса Эмбер Херд заявила в Высоком суде Лондона, что ее бывший муж Джонни Депп "много раз" угрожал убить ее, когда они были еще в браке, сообщает CNN со ссылкой на PA Media. Напомним, на этот раз Депп судится с британским таблоидом The Sun, выпускавшим материалы о насилии актера по отношению к Эмбер Херд.

Херд заявила, что Депп "очень хорошо манипулирует людьми" и будет винить в своих действиях "созданную им третью сторону", которую он якобы назвал "монстром".

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп
Фото: Getty Images

"Джонни говорил об этом так, как будто это была совсем другая личность, а не он совершал все эти поступки", – сказала актриса.

В письменном заявлении свидетеля, представленном в суде, сообщается, что Херд обвинила Деппа в том, что он подверг ее словесному и физическому насилию, включая крики, ругань, угрозы, удары руками, удары ногами, удары головой и удушье.

Читайте также:
Cуд Джонни Деппа и Эмбер Херд: бывшие пассии актера встали на его защиту

Во время предыдущих показаний в начале этого месяца Депп отрицал обвинения, называя их "больными и совершенно не соответствующими действительности".

"Он мог быть очень настойчивым и мрачным. Некоторые инциденты были настолько серьезными, что я боялась, что он убьет меня – или намеренно, или просто потеряв контроль. Он угрожал убить меня много раз", – заявила Эмбер.

Херд также сообщила, что команда Деппа старалась убедить ее остаться с актером после "жестоких эпизодов", что она и делала, ведь "была убеждена, что сможет помочь Деппу измениться".

Война Джонни Деппа на личном фронте – смотрите видео:

Напомним, экс-супруги Эмбер Херд и Джонни Депп, чей скандальный развод до сих пор вспоминают поклонники и СМИ, не могут уладить отношения и спустя три года после расставания. Пара снова встретилась в суде. Теперь 57-летний Депп выступает с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида The Sun. Ранее в материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер, будучи с ней в браке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Джонни Депп давал марихуану своей 13-летней дочери, чтобы "уберечь": новые детали скандального развода актера Илон Маск прокомментировал скандал о его интиме с Эмбер Херд и Карой Делевинь Новые детали развода: Джонни Депп рассказал, что у его экс-жены и Илона Маска был интим втроем
Джонни Депп Эмбер Херд
Реклама

Новости партнеров

Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

Сегодня, 05:05Fun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:14Стиль

Красота в простоте: королева Летиция впечатлила небесно-голубым платьем

Вчера, 18:03Fun

Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

Вчера, 16:02Шоу-бизнес

Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

Вчера, 15:56Психология

Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

Вчера, 14:47Техно

Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет

Вчера, 12:30Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Вчера, 12:18Events

Новолуние 20 июля: что нельзя делать и особенности дня

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

Вчера, 08:49PR

Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

19 июляFood

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

19 июляEvents

Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

19 июляFun

19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: известно, кто стала партнершей Олега Винника

Новости партнеров

У мережу злили фото Бузової, які не увійшли в Playboy
У мережу злили фото Бузової, які не увійшли в Playboy
Анджелина Джоли потрясла образом на свидании с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли потрясла образом на свидании с Брэдом Питтом
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Располневшую жену "Сулеймана" поймали в бикини
Располневшую жену "Сулеймана" поймали в бикини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять