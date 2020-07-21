"Угрожал убить": Эмбер Херд сделала новое скандальное заявление о Джонни Деппе

Актриса снова заявила о насилии со стороны бывшего мужа

Американская актриса Эмбер Херд заявила в Высоком суде Лондона, что ее бывший муж Джонни Депп "много раз" угрожал убить ее, когда они были еще в браке, сообщает CNN со ссылкой на PA Media. Напомним, на этот раз Депп судится с британским таблоидом The Sun, выпускавшим материалы о насилии актера по отношению к Эмбер Херд.

Херд заявила, что Депп "очень хорошо манипулирует людьми" и будет винить в своих действиях "созданную им третью сторону", которую он якобы назвал "монстром".

Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Getty Images

"Джонни говорил об этом так, как будто это была совсем другая личность, а не он совершал все эти поступки", – сказала актриса.

В письменном заявлении свидетеля, представленном в суде, сообщается, что Херд обвинила Деппа в том, что он подверг ее словесному и физическому насилию, включая крики, ругань, угрозы, удары руками, удары ногами, удары головой и удушье.

Во время предыдущих показаний в начале этого месяца Депп отрицал обвинения, называя их "больными и совершенно не соответствующими действительности".

"Он мог быть очень настойчивым и мрачным. Некоторые инциденты были настолько серьезными, что я боялась, что он убьет меня – или намеренно, или просто потеряв контроль. Он угрожал убить меня много раз", – заявила Эмбер.

Херд также сообщила, что команда Деппа старалась убедить ее остаться с актером после "жестоких эпизодов", что она и делала, ведь "была убеждена, что сможет помочь Деппу измениться".

Война Джонни Деппа на личном фронте – смотрите видео:

Напомним, экс-супруги Эмбер Херд и Джонни Депп, чей скандальный развод до сих пор вспоминают поклонники и СМИ, не могут уладить отношения и спустя три года после расставания. Пара снова встретилась в суде. Теперь 57-летний Депп выступает с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида The Sun. Ранее в материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер, будучи с ней в браке.

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