"Уходите , не надейтесь, что кто-то изменится": украинская супермодель обратилась к подписчицам

Снежана Онопко уходит от мужа после 10 лет брака

Украинская супермодель Снежана Онопко, которая в апреле заявила о намерении развестись со своим мужем, бизнесменом Николаем Щуром после 10 лет брака, сделала громкое заявление. 33-летняя манекенщица обратилась к своим подписчицам в Instagram и призвала их не терпеть выходки мужчин-абьюзеров.

Онопко не единственная женщина, которая поделилась с поклонниками деталями своей личной жизни. Недавно Анфиса Чехова рассказала, как ее жестоко избил любимый мужчина.

Модель Снежана Онопко Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Модель Снежана Онопко и донецкий бизнесмен Николай Щур поженились 15 ноября 2011 года. В браке они прожили 10 лет. В конце апреля 2020 года модель публично призналась в изменах и насилии со стороны ее супруга. По ее словам, Щур неоднократно поднимал на нее руку, из-за чего Снежана также боялась рожать детей.

В своем Instagram Онопко разместила красноречивый пост, в котором обратилась к женщинам. "Я хочу пожелать всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации, как моя, уходите, не надейтесь, что кто то изменится, только вы можете изменить свою жизнь!!! Я, честно поняла, что давно не любила, эта была привычка, привязка, он просто был родным!!! Но это не тот мужчина ради которого стоило терпеть, страдать и плакать. Жизнь налаживается, а будет только лучше, поверьте!!! Время лечит, Раны затягиваются и жизнь начинает наполняться иными красками!!! Верьте в себя!", – написала Снежана.

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Супермодель также писала, что муж начал бить ее после того, как вышел из тюрьмы, где отбыл срок за мошенничество. А после того, как Николай Щур узнал о намерении жены уйти от него, отобрал у нее машину и личные вещи.

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