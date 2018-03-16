Уилл Смит получил рекордный аванс за съемки в "Аладдине" Гая Ричи

Сегодня, 15:30

Также Смит будет получать процент от кассовых сборов

Уилл Смит. Фото: AFP
Уилл Смит. Фото: AFP

Уиллу Смиту не привыкать получать большие авансы за свои звездные роли, но его участие в новом проекте Гая Ричи, где Смит сыграет Джинна, бьет все рекорды. Ранее актер уже получал авансом более 20 миллионов долларов за роль, однако участие Уилла в "Аладдине" может переплюнуть даже Роберта Дауни-младшего с его 50 миллионами.

До недавнего времени считалось, что самый большой авансовый платеж за роль получил Роберт Дауни-младший за роль Железного Человека в "Мстителях". Но, похоже, Смит сумел поднять планку. Актер получил не только предварительный гонорар за роль Джинна в "Аладдине" Гая Ричи, но и аванс за музыкальные треки к фильму.

Сообщается, что Смит напишет несколько песен для проекта, за которые уже получил предоплату. Таким образом, общая выплата Уилла за работу над "Аладдином" превысила 50 миллионов долларов, но точная сумма не называется. Стоит также отметить, что Смит будет получать процент от кассовых сборов, если "Аладдин" удачно выступит в прокате. Пока что рекорд удалось установить Киану Ривзу, который получил за роль в "Матрице: Перезагрузка" 15 миллионов, а затем еще 105 миллионов от сборов.

Напомним, кинокритики оказались беспощадны к фантастическому фильму "Яркость" с участием Уилла Смита.

Смотрите видео об истории успеха Опры Уинфри.
Роберт Дауни-младший, рекорд, гонорар, уилл смит, роли, кинокритики

Вы сейчас просматриваете новость "Уилл Смит получил рекордный аванс за съемки в "Аладдине" Гая Ричи". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Эмма Уотсон. Фото: instagram.com/emmawatson

Каких актеров мы не увидим на экранах в 2018 году

19 Февраля, 11:39

В кого-то проблемы в личной жизни, кто-то стал центром секс-скандала, а некоторые просто решили отдохнуть после провальных проектов 

Шоу-бизнес

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес присоединились к съемкам "Доктора Дулиттла"

19 Февраля, 05:19

За съемки новой ленты взялась голливудская студия Universal
Загрузка...

Афиша

Кадр из видео

Marvel собрала вместе всех звезд киновселенной

9 Февраля, 13:13

Актеры собрались для совместного фото в честь 10-летия киновселенной

Шоу-бизнес

Уилл Смит. Фото: AFP

Критики разгромили фильм с Уиллом Смитом

22 Декабря 2017, 17:00

"Это явно не тот фильм, на который стоит идти в кино", - пишет Винни Манкузо из издания Collider
Загрузка...