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Уилл Смит станцевал зажигательный тверк: видео

Актер поделился забавным видео в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:05
Уилл Смит станцевал страстный тверк
Уилл Смит станцевал страстный тверк
Фото: instagram.com/willsmith

50-летний голливудский актер Уилл Смит, который сыграет отца легендарных теннисисток в картине "Король Ричард, не перестает радовать поклонников забавными видео. Артист доказывает, что в любом возрасте можно вести активный образ жизни и ко всему подходить с позитивом.

Известно, что ранее актер брал уроки сальсы у бывшего мужа Дженнифер Лопес – Марка Энтони. В этот раз Уилл Смит решил станцевать страстный тверк. Стоит отметить, что за полдня видео актера, где он танцует тверк, набрало более девяти млн просмотров.

INSTAGRAM (@willsmith) on

Подписчики Уилла Смита в восторге от забавного видео актера и оставляют сотни шутливых комментариев: "Ты девушка! Ты делаешь девичьи движения", "Это очень смешно", "Уилл, ты красавчик!".

Однако порой поведение актера способствует появлению разного рода слухов. К примеру, не так давно публика заподозрила Уилла Смита и его супругу Джаду Пинкетт-Смит в том, что они занимаются свингерством. Пара прокомментировала догадки поклонников.

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" раскрыл правду о любовной линии между братом и сестрой в сериале.

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