Уилл Смит станцевал зажигательный тверк: видео
Актер поделился забавным видео в Instagram
50-летний голливудский актер Уилл Смит, который сыграет отца легендарных теннисисток в картине "Король Ричард, не перестает радовать поклонников забавными видео. Артист доказывает, что в любом возрасте можно вести активный образ жизни и ко всему подходить с позитивом.
Известно, что ранее актер брал уроки сальсы у бывшего мужа Дженнифер Лопес – Марка Энтони. В этот раз Уилл Смит решил станцевать страстный тверк. Стоит отметить, что за полдня видео актера, где он танцует тверк, набрало более девяти млн просмотров.
INSTAGRAM (@willsmith) on
Подписчики Уилла Смита в восторге от забавного видео актера и оставляют сотни шутливых комментариев: "Ты девушка! Ты делаешь девичьи движения", "Это очень смешно", "Уилл, ты красавчик!".
Однако порой поведение актера способствует появлению разного рода слухов. К примеру, не так давно публика заподозрила Уилла Смита и его супругу Джаду Пинкетт-Смит в том, что они занимаются свингерством. Пара прокомментировала догадки поклонников.
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