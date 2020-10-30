Украина в одном натюрморте: разбираем все скрытые и явные символы в новом клипе "Бумбокс" на песню "Ангела"

Клип наполнен множеством метафор

"Бумбокс" – группа, которая выпускает хиты и попадает "в самое сердце" уже 16 лет. На этот раз совместно с "Крихітка" у них вышла особенная песня и не менее особенный клип, наполненный таким количеством невероятных символов и метафор, что это видео многие из нас явно посмотрят не раз, и не два раза (и даже не три).

Мы посмотрели новую видеоработу, прочли мнения и предположения людей под видео, и уже готовы объяснить вам, что там к чему.

Предлагаем сначала посмотреть клип, а потом прочесть материал, но тут уже, как пожелаете.

Натюрморт: гречка, череп и кровавый паспорт

В клипе мы видим две основные картинки: лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка, который покрыт множеством символичных тату и своеобразный натюрморт, на котором уместились символы, описывающие многие знаковые события в Украине.

Вот, что говорит сам Андрей по поводу видеоработы: "За период от написания песни к изданию клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там...Некоторые очень прямолинейные, над некоторыми придется "постопкадрить" тем, кому это интересно, и подумать, почему это, откуда это, к каким событиям приурочено? Это протест, напоминание? Так, клип "Ангела" – напоминание нам в первую очередь, как авторам, о том, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе это обслуживание каких-то простых банальных человеческих "хочу".

Кадры из клипа "Ангела" Фото: Скриншот из YouTube

Музыканты дали нам подсказку:

цветы – быстротечность жизни, нарциссизм, красота, бренность;

устрицы – женское начало, богатство, похоть;

виноград, яблоки и персики – бессмертие души, искупление;

окорок – чревоугодие, плотские удовольствия;

лимон – предательство;

череп – неизбежность смерти;

нож – предательство;

попугай – богатство.

Но что еще мы видим на столе?

Как отметили те, кто уже посмотрел клип – символы в видео могут описывать не только то, что происходит в Украине. Они близки всему миру.

Кроме общих символов, которые были перечислены выше, все заметили и те, что так понятны и близки украинцам. А тут и гречка, за которую "покупают" голоса стариков на выборах...

Скриншот: YouTube

Намек на пагубные увлечения власть имущих во всем мире – сигары, "неизвестный белый порошок", доллары и золотые часы с телефонами, ключи от дорогих авто – тут не нужно лишних объяснений.

Скриншот: YouTube

Паспорта других стран, как намек на двойное гражданство тех, кто якобы является патриотом напоказ.

Скриншот: YouTube

Пачки денег и церковь, которая не имеет ничего общего с истинной верой.

Скриншот: YouTube

Микрофоны в наручниках – как символ отсутствия свободы слова или же "недосказанности", "неправдивости" тех, кто говорит в эти микрофоны с трибун.

Скриншот: YouTube

Тут же – и значки полиции и сотрудников "Беркута", как отсылка ко всем трагическим событиям на Майдане, символ безнаказанности и двуличия тех, кто должен защищать, а не вызывать страх.

Скриншот: YouTube

Дело Андрея Антоненко, которое лежит на столе, а сверху – бутылка спиртного. И этому не видно конца.

Андрей – поэт, музыкант, основатель и фронтмен группы Riffmaster, участник АТО. С декабря 2019 находится под арестом по подозрению в подготовке убийства украинского журналиста Павла Шеремета.

Скриншот: YouTube

Убитая утка. Утка в украинской народной поэзии — женский символ, большей частью совсем не позитивный, а грустный. Молодой человек называет свою возлюбленную в ласкательном смысле "уткой", а девушку, которую он любил, но которая просватана за другого, он сравнивает с застреленной уткой.

Тут тоже каждый может понять по-своему – это ли символ нашей страны, которую предали, власти или же нечто личное.

Скриншот: YouTube

Символ граната имеет множество значений, в том числе – вечной жизни. В клипе он расположен рядом с оружием и окровавленными бинтами – кровь, которая проливается на востоке Украины. А гранат – то ли символ вечной жизни тех, кого уже нет рядом, то ли символ взорванных гранат…

Скриншот: YouTube

Нож на карте Донецкой области и капли крови не требуют лишних объяснений.

Скриншот: YouTube

И, наконец, сам Андрей Хлывнюк, если присмотреться, предстает перед нами с раной, которая кровоточит в левом боку. Андрей – как символ Украины, а рана – это восток, где проливается кровь защитников и мирных людей.

Скриншот: YouTube

Напомним, alyona alyona выпустила жизненный хит с казахстанским рэпером Zheka Fatbelly.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться