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Украина в песнях: MONATIK объединил 18 украинских артистов в грандиозном шоу ко Дню Независимости

Сегодня, 13:52

Грандиозное шоу состоялось на Софийской площади в Киеве

Сегодня, 24 августа, в Киеве состоялось торжество по случаю празднования Дня Независимости Украины-2020. Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды деятелям спорта, науки, медицины и культуры. Дзидзьо, который исполнил национальный гимн Украины, получил звание "Заслуженного артиста Украины".

После церемонии награждения, состоялась финальная часть праздника, создателем которой стал MONATIK (Дмитрий Монатик). Мультиартист собрал 18 самых популярных украинских исполнителей, которые исполнили отрывки легендарных и знаковых для нашей культуры композиций.

Так, Ирина Билык и Александр Пономарев за роялем спели хиты групп "Друга ріка" и "С.К.А.Й". Потап, "Время и Стекло", а также Монатик замиксовали песни ТНМК и Green Grey, Павел Зибров порадовал строчками из "Нино" Олега Винника, а Нина Матвиенко удивила исполнением известной песни Кати Chilly.

Предлагаем посмотреть выступление украинских артистов на Софийской площади в День Независимости Украины:

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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MONATIK День Независимости 2020
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