Украина все-таки примет участие в Детском Евровидении-2018

Однако финансовых средств для участия все так же не хватает

Детское Евровидение-2018. Фото:

Как сообщает UA:Общественное вещание, Украина все таки будет участвовать в песенном конкурсе Детское Евровидение-2018, которое пройдет в Минске.

Несмотря на тотальное недофинансирование компании, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия Украины в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018, правда отборочный этап состоится онлайн.

Как говорится в сообщении, участие в международном конкурсе предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз (организатор конкурса) – за участие в соревновании. В условиях недофинансирования компании, НОТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы.

Именно для того, чтобы сэкономить средства, было решено отказаться от телевизионной версии национального отбора, а взамен – провести отборочный этап онлайн.

Ранее мы сообщали, что Украина отказалась участвовать в Детском Евровидении в этом году. Причиной стала нехватка финансовых средств.

Напомним, победительницу "Евровидения-2019" Нетту Барзилай обвинили в плагиате.