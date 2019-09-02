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Ukrainian Fashion Week 2020: звездные гости второго дня

Второй день показа посетили представители украинского шоу-бизнеса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Фото: Getty Images

В субботу, 31 августа, в Киеве стартовал новый сезон Ukrainian Fashion Week 2020. Украинские звезды активно посещают украинскую Неделю моду и демонстрируют свои стильные образы. Второй день UFW посетили: менеджер певицы Тины Кароль Павел Орлов, модель Александра Кучеренко, ведущая Полина Логунова, певец Dan Balan, ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич и многие другие.

О первой детской Неделе моды смотрите в сюжете:

С 31 августа по 4 сентября 2019 в стенах "Мыстецкого Арсенала" дизайнеры Ukrainian Fashion Week представят свои новые коллекции весеннего и летнего сезонов 2020. 1 сентября, в минувшее воскресенье свои коллекции презентовали Татьяна Земскова и Алена Ворожбит, Dafna May, Катерина Квит и Оксана Голубченко, Кристина Бобкова и другие. 

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Звездными гостями стали представители украинского шоу-бизнеса, которые продемонстрировали свои самые стильные наряды. К примеру, модель и новоиспеченная супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко эпатировала публику в светлом наряде, который состоял из брюк и блузой с прозрачными рукавами-фонариками. 

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Не менее стильной выглядела ведущая и супруга украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая позировала перед камерами фотографов в черном платье-смокинге с глубоким декольте. 

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Молдавский певец Dan Balan, который выступает в Украине, не изменил своему стилю и дополнил образ экстравагантной шляпой. Отметим, что артиста на светских мероприятиях часто можно увидеть в таком стильно головном уборе. 

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Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич пришел на второй день украинской Недели моды в ковбойской шляпе, дополнив образ рубашкой цвета хаки и рваными джинсами. 

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Полное расписание показов и лекций Ukrainian Fashion Week 2020 находится здесь.

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