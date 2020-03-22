Украинка Иванна Сахно заразилась коронавирусом

Звезда Голливуда присоединилась к знаменитостям, которых коснулся недуг

Голливудская актриса родом из Украины Иванна Сахно, которая появилась в ремейке "Фанатика", заболела коронавирусом. Об этом 22-летняя знаменитость сообщила подписчикам в своем Instagram. По словам Иванны, в настоящее время она находится на самоизоляции.

Практически каждый день становится известно о новых случаях заражения коронавирусом среди селебритис. Есть и хорошая новость – Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон выздоровели, и рассказали, как себя чувствуют.

Актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом Фото: instagram.com/ivannasakhno/

На своей странице в социальной сети Иванна Сахно опубликовала пост, где рассказала, что ее тест на коронавирус оказался положительным.

"Всем привет. Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным. Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш долг. Так мы сможем сохранить жизнь тем, кто рядом", – призналась Иванна.

INSTAGRAM

Сахно отметила, что симптомы коронавируса у нее проявлялись постепенно. Сперва она чувствовала боль в спине и легких, а после поднялась температура и было носовое кровотечение.

Девушка призвала своих фолловеров заботиться о близких и себе, а также оставаться дома.

Что говорят о коронавирусе астрологи, смотрите в сюжете:

Вчера звезда "Хэллбоя" и "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким сообщил, что заразился коронавирусом. 51-летний актер рассказал о своем самочувствии в видеообращении.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться