Украинка одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Швеция Интернешнл"

Девушка победила сразу в пяти номинациях

В Стокгольме состоялся финал конкурса красоты, в котором одержала победу уроженка Запорожья Мария Свенсон, девичья фамилия – Хабарова. Девушка победила сразу в двух номинациях. Ее презентацию и телосложение высоко оценили члены жюри. Свенсон получила титул "Миссис Швеция Интернешнл – 2018" ("Missis Sweden International-2018").

Кроме этого красавица завоевала еще несколько титулов: "Missis Intercontinental International World", "Missis Best Fitness Body", "Missis Best Personality", "Missis Queen International of Scandinavien 2018".

Таким образом Мария получила возможность представлять Швецию на Международном конкурсе красоты Mrs International ("Миссис Интернешнл") в Сингапуре, который проходил с 25 октября по 4 ноября.

