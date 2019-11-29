Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

33-летняя львовянка удивила не только красотой, но и умом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Miss Summer International 2019 - украинка Анна Гаврылив
Miss Summer International 2019 - украинка Анна Гаврылив
Фото: Facebook

В столице Филиппин Маниле с 23 по 30 ноября проходил престижный конкурс красоты Miss Summer International 2019. В этом году победу одержала уроженка Львова – 33-летняя Анна Гаврылив. Отметим, что "Мисс Украина" Маргарита Паша отправилась в Лондон на "Мисс Мира 2019".

Узнайте также, почему новоиспеченная "Мисс Украина" оказалась в центре скандала:

О победе в международном конкурсе девушка сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, в конкурсе красоты побеждают участницы не только с внешними данными, но и те, кто обладает умом, трудолюбием.

Анна Гаврылив
Анна Гаврылив
Фото: Facebook

"Победа в конкурсе красоты – это не только о ногах, но и о голове, не только о выходе на подиум, но и о всем пути "до". Потому что докторами наук становятся не самые умные, лидерами мнений – не самые мудрые, королевами – не самые красивые. А те, что имеют силу идти до конца. И валовая доля общества живет стереотипом, что красота и интеллект – взаимоисключающие понятия, и поэтому (я была удивлена) существуют два параллельных мира с совершенно невероятными людьми, которые в силу этого ложного утверждения принципиально не пересекаются. И участие в таких конкурсах – не для нереализованных женщин и "фиф", как принято считать, а для сильных и стойких", – написала Анна.

Miss Summer International 2019
Miss Summer International 2019
Фото: Facebook

Отметим, что Miss Summer International проводят с целью популяризации туристических направлений в странах, которые представляют участницы. А побеждает в конкурсе та девушка, которая лучше всего занимается этим продвижением и освещает туристические направления своей страны, ее природные ресурсы и обычаи.

Что известно о победительнице Miss Summer International 2019 – Анне Гаврылив?

33-летняя девушка является председателем и основателем благотворительного фонда "Спадщина.UA", где занимается сохранением культурных памятников Украины. Ее фонд собирает средства для реставрационных работ. Ранее Анна Гаврылив занимала должность главы Ukraine Partner Group и была арт-менеджером фестиваля "Кукольный мир" во Львове.

Читайте также:
Платье весом в 28 килограммов: Анастасия Суббота показала костюм для "Мисс Вселенная"

Обучение она проходила в престижных учебных заведениях Львова и Нью Йорка: в Лицее международных отношений имени Василия Стуса Львовского городского совета, в Бизнес-школе Львовского Института Менеджмента, во Львовской национальной академии искусств и Sayville high school в Нью-Йорке. Победительница конкурса красоты замужем и обожает путешествовать.

В мае 2019 года Анна Гаврылив стала второй вице-миссис конкурса красоты "Миссис Восточная Европа".

Отметим, что участие украинки Анастасии Субботы в "Мисс Вселенная" в этом году было под угрозой срыва – девушке отказали в открытии американской визы. Все подробности узнайте в материале.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Участие Украины в «Мисс Вселенная 2019» под угрозой: эксклюзивные подробности Miss International 2019: что известно о победительнице конкурса Miss International 2019: какое место заняла украинка
красота конкурс конкурс красоты
Реклама

Новости партнеров

Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Девушка дня. Самая привлекательная спортсменка мира Алиса Шмидт
Девушка дня. Самая привлекательная спортсменка мира Алиса Шмидт
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:11Fun

"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фото

Вчера, 18:36Стиль

"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

Вчера, 16:45Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Вчера, 15:45Events

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

27 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

27 ноябряFun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

27 ноябряFood

Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

27 ноябряFun

Родители случайно выбрали самый лучший подарок на Рождество

27 ноябряШоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

27 ноябряТехно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

27 ноябряШоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

27 ноябряЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

27 ноябряТехно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряСтиль

Вся в белом: Елена Зеленская восхитила изысканным нарядом на трапе самолета

Новости партнеров

Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Лейла Анна-Ли - спортивная журналистка из Лондона
Лейла Анна-Ли - спортивная журналистка из Лондона
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает