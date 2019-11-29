Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

33-летняя львовянка удивила не только красотой, но и умом

Miss Summer International 2019 - украинка Анна Гаврылив Фото: Facebook

В столице Филиппин Маниле с 23 по 30 ноября проходил престижный конкурс красоты Miss Summer International 2019. В этом году победу одержала уроженка Львова – 33-летняя Анна Гаврылив. Отметим, что "Мисс Украина" Маргарита Паша отправилась в Лондон на "Мисс Мира 2019".

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О победе в международном конкурсе девушка сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, в конкурсе красоты побеждают участницы не только с внешними данными, но и те, кто обладает умом, трудолюбием.

Анна Гаврылив Фото: Facebook

"Победа в конкурсе красоты – это не только о ногах, но и о голове, не только о выходе на подиум, но и о всем пути "до". Потому что докторами наук становятся не самые умные, лидерами мнений – не самые мудрые, королевами – не самые красивые. А те, что имеют силу идти до конца. И валовая доля общества живет стереотипом, что красота и интеллект – взаимоисключающие понятия, и поэтому (я была удивлена) существуют два параллельных мира с совершенно невероятными людьми, которые в силу этого ложного утверждения принципиально не пересекаются. И участие в таких конкурсах – не для нереализованных женщин и "фиф", как принято считать, а для сильных и стойких", – написала Анна.

Miss Summer International 2019 Фото: Facebook

Отметим, что Miss Summer International проводят с целью популяризации туристических направлений в странах, которые представляют участницы. А побеждает в конкурсе та девушка, которая лучше всего занимается этим продвижением и освещает туристические направления своей страны, ее природные ресурсы и обычаи.

Что известно о победительнице Miss Summer International 2019 – Анне Гаврылив?

33-летняя девушка является председателем и основателем благотворительного фонда "Спадщина.UA", где занимается сохранением культурных памятников Украины. Ее фонд собирает средства для реставрационных работ. Ранее Анна Гаврылив занимала должность главы Ukraine Partner Group и была арт-менеджером фестиваля "Кукольный мир" во Львове.

Обучение она проходила в престижных учебных заведениях Львова и Нью Йорка: в Лицее международных отношений имени Василия Стуса Львовского городского совета, в Бизнес-школе Львовского Института Менеджмента, во Львовской национальной академии искусств и Sayville high school в Нью-Йорке. Победительница конкурса красоты замужем и обожает путешествовать.

В мае 2019 года Анна Гаврылив стала второй вице-миссис конкурса красоты "Миссис Восточная Европа".

Отметим, что участие украинки Анастасии Субботы в "Мисс Вселенная" в этом году было под угрозой срыва – девушке отказали в открытии американской визы. Все подробности узнайте в материале.

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