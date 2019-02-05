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Украинка, рисующая песком, прошла в финал талант-шоу America’s Got Talent

Девушка поразила всех судей шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:42
Терри Крюс и Ксения Симонова Фото: instagram.com/kseniya_simonova.official
Терри Крюс и Ксения Симонова
Фото: instagram.com/kseniya_simonova.official

Украинская художница, график, мультипликатор, мастер песочной анимации и Заслуженный деятель искусств Украины Ксения Симонова прошла в финал американского талант-шоу America’s Got Talent. Отметим, что в 2009 году Ксения победила в шоу "Україна має талант" – аналоге America’s Got Talent.

Художница представила на шоу историю о ребенке, выросшем и ставшем знаменитым. После того, как он стал знаменитым, он забыл своих родителей.

В ролике перед выступлением Ксения объяснила: "Я впервые в Америке, и я представляю здесь Украину, и хочу показать, что это красивое место, где много талантов".

Судьи высоко оценили выступление Ксении и пришли в восторг от ее таланта. "Это было потрясающе!", – в один голос твердили они.

В комментариях многие зрители также отметили, что Ксения обладает невероятным талантом. Отметим, что Симонова успешно ведет не только художественную деятельность, но и также пишет и выпускает книги. Ксению также приглашают выступать на зарубежные телепередачи. Она гастролирует со многими симфоническими оркестрами и выступает на различных фестивалях и крупных мероприятиях.

Напомним, украинцы "порвали" зал на талант-шоу в США

Ранее мы писали, как детский дуэт из Украины покорил США

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талант-шоу Ксения Симонова
Источник: Сегодня
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