Украинская Кончита Вурст: бородатая Леся Никитюк шокировала сеть

Популярная ведущая снова обратила на себя внимание

Леся Никтюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно заинтриговала поклонников снимком в постели, на этот раз шокировала сеть новым образом. На своей странице в Instagram звезда шоу "Кто против блондинок?" опубликовала неоднозначное фото, вызвав негативную реакцию у своих подписчиков.

Смотрите, что публикуют в Instagram украинские звезды:

На фотографии Леся позирует в голубом платье с глубоким декольте и открытыми плечами, а ее дополняет борода. "Я завела вас??? Кто будет моей телочкой?", – подписала кадр телеведущая.

Фанаты Никитюк были удивлены такому луку и раскритиковали Лесю за шокирующий вид. Кто-то из фолловеров даже сравнил звезду с Сергеем Притулой и Кончитой Вурст. "Що занадто, то не здраво....Фото вийшло огидним....", "Кончита Вурст!", "Никитюк сдуре...", "Мамочка, Леся что с Вами? Гормоны бушуют?", "На Притулу схожа", – пишут в комментариях к посту Леси.

Впрочем, Леся Никитюк любит удивлять своих фанов "громкими" постами в социальных сетях. В начале мая украинка похвасталась селфи со знаменитым певцом - в аэропорту Шарль-де-Голль Никитюк встретила самого Крейга Дэвида. Снимок с британским исполнителем на страничке Леси набрал более 80 тысяч лайков.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мешает ей строить личную жизнь.

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