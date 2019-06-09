Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинская Кончита Вурст: бородатая Леся Никитюк шокировала сеть

Популярная ведущая снова обратила на себя внимание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Леся Никтюк
Леся Никтюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно заинтриговала поклонников снимком в постели, на этот раз шокировала сеть новым образом. На своей странице в Instagram звезда шоу "Кто против блондинок?" опубликовала неоднозначное фото, вызвав негативную реакцию у своих подписчиков.

Смотрите, что публикуют в Instagram украинские звезды:

На фотографии Леся позирует в голубом платье с глубоким декольте и открытыми плечами, а ее дополняет борода. "Я завела вас??? Кто будет моей телочкой?", – подписала кадр телеведущая. 

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Фанаты Никитюк были удивлены такому луку и раскритиковали Лесю за шокирующий вид. Кто-то из фолловеров даже сравнил звезду с Сергеем Притулой и Кончитой Вурст. "Що занадто, то не здраво....Фото вийшло огидним....", "Кончита Вурст!", "Никитюк сдуре...", "Мамочка, Леся что с Вами? Гормоны бушуют?", "На Притулу схожа", – пишут в комментариях к посту Леси.

Впрочем, Леся Никитюк любит удивлять своих фанов "громкими" постами в социальных сетях. В начале мая украинка похвасталась селфи со знаменитым певцом - в аэропорту Шарль-де-Голль Никитюк встретила самого Крейга Дэвида. Снимок с британским исполнителем на страничке Леси набрал более 80 тысяч лайков.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мешает ей строить личную жизнь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Леся Никитюк отличилась во время пасхальной службы: видео В прозрачных брюках с блестящей бахромой: смелый наряд Леси Никитюк Поклонники в шоке: Леся Никитюк решила разыграть свой автомобиль
ведущая леся никитюк
Реклама

Новости партнеров

Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Лера Кудрявцева уже не может скрыть округлившиеся формы
Лера Кудрявцева уже не может скрыть округлившиеся формы

Популярные статьи

Вчера, 17:08Шоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

Вчера, 07:42Техно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняПсихология

Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

7 июняШоу-бизнес

Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз

7 июняТехно

Xiaomi лишит смартфоны главного недостатка прорывной идеей

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 июняСтиль

Она идеальна: Кейт Миддлтон в белом пальто пришла на конный парад

7 июняШоу-бизнес

В Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант"

7 июняFun

Тайна снежного человека раскрыта: ФБР показало фото

7 июняFun

15 котов, которые не могут отказать себе в еде: забавные фото

7 июняПсихология

Гороскоп на 7 июня: все знаки зодиака

6 июняШоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

6 июняШоу-бизнес

"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе

6 июняFun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
Как это было: трогательный фильм о свадьбе Насти и Потапа
Как это было: трогательный фильм о свадьбе Насти и Потапа
Фото Успенской в мини-платье возмутило интернет-пользователей
Фото Успенской в мини-платье возмутило интернет-пользователей
Диетический салат «Оливье»: рецепт для худеющих
Диетический салат «Оливье»: рецепт для худеющих
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь