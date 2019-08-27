Украинская королева улицы: alyona alyona стала номинанткой международной премии

Артистка популяризирует государственный язык

Alyona Alyona Фото: пресс-служба

Украинская исполнительница alyona alyona, которая недавно выпустила новый клип, претендует на международную премию Anchor.

Смотрите видео о том, как alyona alyona сыграла первый сольный концерт:

На официальном сайте Anchor отмечается, что alyona alyona популяризирует государственный язык, ведь поет исключительно на украинском. Кроме этого, молодая артистка не хочет показывать гламур, демонстрируя образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте. Поэтому, по словам представителей музыкальной премии, аlyona аlyona – украинская королева улицы.

"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним alyona alyona, читает рэп на родном языке – украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. аyona аlyona уже является образцом в Украине. Ее видеоролики, в которых она с гордостью танцует, как королева улицы, перед жилыми массивами родного города Барышевка, привлекли внимание миллионов зрителей", – говорится в описании.

Напомним, ранее украинская исполнительница alyona alyona показала, как выглядела в детстве.

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