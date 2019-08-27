Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинская королева улицы: alyona alyona стала номинанткой международной премии

Артистка популяризирует государственный язык

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Alyona Alyona Фото: пресс-служба
Alyona Alyona
Фото: пресс-служба

Украинская исполнительница alyona alyona, которая недавно выпустила новый клип, претендует на международную премию Anchor.

Смотрите видео о том, как alyona alyona сыграла первый сольный концерт:

На официальном сайте Anchor отмечается, что alyona alyona популяризирует государственный язык, ведь поет исключительно на украинском. Кроме этого, молодая артистка не хочет показывать гламур, демонстрируя образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте. Поэтому, по словам представителей музыкальной премии, аlyona аlyona – украинская королева улицы.

Читайте также:
"Ну шо, жируха": alyona alyona рассказала, как ее обижали в детстве

"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним alyona alyona, читает рэп на родном языке – украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. аyona аlyona уже является образцом в Украине. Ее видеоролики, в которых она с гордостью танцует, как королева улицы, перед жилыми массивами родного города Барышевка, привлекли внимание миллионов зрителей", – говорится в описании.

Напомним, ранее украинская исполнительница alyona alyona показала, как выглядела в детстве. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Эпатажная alyona alyona поделилась фото в купальнике alyona alyona отыграла концерт в Киеве: что в райдере бывшей воспитательницы детсада Alyona Alyona выпустила новый клип-анимацию The New York Time отметил украинскую певицу Alyona Alyona
премии артистка Барышевка гламур alyona alyona
Реклама

Новости партнеров

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]

Популярные статьи

Сегодня, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Вчера, 07:56Fun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 01:07Шоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

25 августаТехно

За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

25 августаТехно

Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

25 августаПсихология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 августаШоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

24 августаАфиша

Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды"

24 августаШоу-бизнес

Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

24 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаШоу-бизнес

Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева – видео

24 августаТехно

Google Play на Android преобразился до неузнаваемости: что нового

Новости партнеров

Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Вяленые томаты: Проще не бывает, в духовке на зиму
Вяленые томаты: Проще не бывает, в духовке на зиму
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Куриные котлеты, нежнее которых вы не ели точно
Куриные котлеты, нежнее которых вы не ели точно
Спортивная диета «Идеальные формы»: минус 7 кг за месяц
Спортивная диета «Идеальные формы»: минус 7 кг за месяц
Салат из баклажанов, перца и помидоров на зиму
Салат из баклажанов, перца и помидоров на зиму