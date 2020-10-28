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Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

Сегодня, 16:39

Девушка была знакома с человеком, который над ней надругался

Украинская модель и блогер Ксюша Манекен поделилась личной историей о том, как подверглась сексуальному насилию в 15 лет.

Ксюша призналась, что не могла рассказать о случившемся целых 12 лет, и только сейчас поведала о личной трагедии родителям, а теперь – и своей Instagram-аудитории. Девушка также уточнила, что она знала человека, который надругался над ней, и это, по ее мнению, "смягчило обстоятельства". Инцидент произошел на выпускном из девятого класса.

"Почему не рассказала родителям сразу? Я чувствовала себя виноватой. Виноватой в том, что была подвыпившей в этот вечер, ведь это был выпускной из девятого класса. Виноватой в том, что вела себя все детство достаточно вызывающе и открыто. Виноватой в том, что не смогла дать отпор и отбиться. Меня взяли против моей воли, обесчестили, обесценили, и мне было стыдно признаться в этом родителям. Еще я боялась, что отец его убьет", – написала Ксюша.

Ксюша Манекен
Ксюша Манекен
Фото: instagram.com/maneken007

Девушка призналась, что после инцидента ей пришлось покупать противозачаточные таблетки, так как половой акт был незащищенным.

"Не знаю, как в маленькой хрупкой девочке нашлось столько сил, что бы пережить это в одиночку. Я приняла это как данность и приспособилась к тому, что есть. Ситуацию было не исправить, и я убеждала себя, что это никак не отразилось на мне и моей жизни. Только теперь понимаю, что я ошибалась. Именно тогда я перестала ценить себя, ведь меня в тот день обесценили", – написала Манекен.

Тем не менее девушка призналась – если бы была возможность вернуть время назад, она ничего не меняла бы, так как эта ситуация сделала ее сильней.

Напомним, Алена Водонаева рассказала, как в 14 лет ее изнасиловал неизвестный мужчина. Мы также сообщали, что Эмили Ратаковски подверглась сексуальному насилию.

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