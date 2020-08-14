В стиле Бродвея. Артистка MONATIK Corporation Lida Lee выпустила дебютный клип

Роскошные наряды и эффектная хореография

Бэк-вокалистка популярного артиста MONATIK, который ранее с Верой Брежневой сбежал с вечеринки, Lida Lee презентовала свой дебютный клип "Достопримечательность". Lida Lee – первая артистка MONATIK Corporation, которая будет продюсировать артистов. Артист также принял участие и в записи трека.

Видеоработа получилась достаточно яркой и эффектной: в ней и вокал талантливой певицы, и хореография в стиле Бродвейских постановок. Съемки клипа прошли в роскошных локациях Одесского театра оперы и балета, а режиссером выступила Тоня Муиньо, которая сотрудничала с американской певицей Кэти Перри, а также снимала клипы для "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, Скриптонит.

"Я так рад, что это происходит! Ты безгранично талантливая, но при этом трудоголична! Настоящая артистка и личность, каждый раз напоминающая своим примером, что бежать нужно не от проблем, а мечтам навстречу! Счастлив создавать вместе с тобой и стать частью твоей дебютной видеоработы! Все только начинается, и я более чем уверен, твой труд будет оценён, а талант станет узнаваемым! Ты достопримечательность MONATIK Corporation! Поздравляю с новым началом интереснейшего, творческого приключения для всей нашей команды, имя которому Lida Lee", – написал MONATIK в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Наталья Могилевская в образе блондинки выпустила эффектный клип в стиле сериала "Санта-Барбара".

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