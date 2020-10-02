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Сериал "Сага" с Ольгой Сумской и Адой Роговцевой: почему его обязательно нужно посмотреть

Сегодня, 17:53

Премьера сериала "Сага" состоится 5 октября на телеканале "Украина"

Фильм "Атлантида" Валентина Васяновича, которая будет представлять Украину на Оскаре, и "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева – это фильмы, которые в этом году представляют на международном Одесском кинофестивале. Из-за карантина он проходит в формате онлайн, поэтому купить билет и пойти на виртуальную премьеру может каждый желающий. Телеканал Украина представил на фестивале свой новый сериал "Сага". Почему его обязательно стоит посмотреть – читайте далее в материале.

Сюжет Юлии Юлиной и Алексея Грибского
Видео: Сегодня

Любовь, борьба за свободу, преследования и поиски счастья. Новый сериал охватывает события, начиная с 1914 года. История Украины в течение столетия сквозь призму жизни одной семьи.

По словам режиссера сериала Дмитрия Лактионова, в сериале можно будет проследить историю одной семьи на протяжении 100 лет.

Шесть поколений одной семьи становятся свидетелями первой мировой войны, революции, Голодомора, репрессий, Чернобыльской катастрофы, распада Советского Союза, становление независимости Украины, Евромайдана.

По словам актера сериала Александра Печерицы, ему приходилось быть под взрывом в окопе, драться с НКВДистами, бегать, плавать, прыгать в воду.

Чтобы почувствовать и пропустить через себя события времен войны, Голодомора, актеры исследовали истории своих семей.

Актриса сериала Дарья Плахтий рассказала, что ей пришлось играть во времена революции и Голодомора. Чтобы подготовиться к сьемкам, она говорила со своей бабушкой, узнавала о тех временах, интересовалась, как это было. Ведь менталитет, психофизика и отношение к женщинам было другое.

Несмотря на все перипетии, каждый герой в сериале на первое место ставит семью и любовь.

По словам актрисы сериала Натальи Денисенко, ее персонаж живет в 90-х и пытается вытащить свою семью из упадка, вытащить отца от алкоголизма. Ее героиня все делает искренне, от сердца ради любви, но делает очень много ошибок.

Сериал состоит из 12 серий, в которых снялись три сотни актеров, среди которых Ольга Сумская и Ада Роговцева. А саундтрек к сериалу написала певица Алеша еще четыре года назад.

Сериал снят при поддержке правительства и Министерства культуры Украины. Показ "Саги" состоялся в рамках Одесского международного фестиваля, который в этом году проходит онлайн. Телеканал "Украина" уже девятый год подряд является его генеральным медиапартнером. Премьера сериала "Сага" состоится на телеканале "Украина" 5 октября в 21:00.

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Источник: Сегодня
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