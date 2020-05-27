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Украинская Шакира: сексуальная Настя Каменских покрутила бедрами в новом видео

Сегодня, 13:31

Украинская певица станцевала для фанатов

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно отметила с Потапом первую годовщину свадьбы, порадовала поклонников новым видео на своей странице в Instagram. Поп-звезда под известную песню Шакиры Beautiful liar эротично покрутила бедрами.

33-летняя певица выложила в Instagram видео импровизированного танца и сразу же получила множество восторженных откликов. Многие фолловеры акцентировали внимание на утонченной фигуре артистки. Отметим, что Настя Каменских придерживается здорового способа жизни. Регулярные тренировки, сбалансированное питание и здоровый сон дали о себе знать – знаменитость значительно похудела.

"Пробуди свою внутреннюю богиню", – написала Настя Каменских под опубликованным видео.

INSTAGRAM

Недавно Потап признался, в какой момент влюбился в свою будущую супругу – NK. По его словам, долгое время коллеги друг друга недолюбливали и даже ездили в разных автомобилях, но в один момент произошло несколько вспышек, которые изменили отношение продюсера к певице.

Он также признался, как только встретил Настю, сразу же понял, что это навсегда.

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