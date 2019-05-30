Украинские режиссеры создали номер для Джеймса Артура на Britain's Got Talent

Ранее девушки подготовили выступление известной американской певицы Pink

Украинские режиссеры создали номер для Джеймса Артура на Britain's Got Talent Фото: пресс-служба

Режиссеров-постановщиков Наталью Лысенкову, Наталью Ровенскую и Марию Григоращенко, которые создали впечатляющие номера для развлекательных шоу "Танці з зірками", "Голос країни" и "Голос. Діти", компания Freckled sky пригласила, чтобы подготовить перфоманс для выступления британского певца Джеймса Артура в прямом эфире популярного талант-шоу Британии Britain's Got Talent. Премьера песни перед аудиторией состоялась 29 мая в эфире канала ITV. Шоу смотрело более 9 миллионов британцев.

"Для Джеймса нам удалось создать лирическую историю-фэнтези с помощью проекции на голографической сетке и нестандартных режиссерских решений, которые максимально интересно показали и вовлекли артиста в перфоманс. Это экранизация его мечтательной премьерной песни Falling Like The Stars, похожая на сказку, которая оживает перед телезрителями. Ночное небо, романтический танец двух влюбленных, которые появились на сцене словно падающие звезды – все это максимально погружает зрителя в эмоциональную песню. Все репетиции проходили в Киеве. С Джеймсом Артуром у нас было две репетиции в Лондоне, накануне эфира и непосредственно в день выступления со всей съемочной командой проекта", – рассказали постановщики.

В свою очередь, продюсер артиста Гериет Каддерфорд рассказала, что сотрудничать с украинками они решили сразу, как только увидели номер, который подготовили TRI. Direction (компания, которую недавно основали украинские режиссеры-постановщики) совместно с компанией Freckled Sky и Front Pictures для Pink на Brit Awards этого года.

"Новая песня Джеймса очень эмоциональная и чувственная, она требует чего-то визуально невероятного, совсем непохожего на предыдущие выступления артиста. Freckled Sky и TRI. Direction принадлежат к создателям прекрасного в мире контента, и пригласить их сопровождать выступления Джеймса – лучшее решение", – объясняет продюсер.

Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко Фото: пресс-служба

Отметим, на создание перфоманса, который должен был стать и стал сюрпризом для аудитории Britain's Got Talent, оставалось очень мало времени, вдвое меньше, чем обычно требуется для такого проекта. Но украинцы смогли аккумулировать все усилия десятков людей по обе стороны Атлантического океана.

Напомним, украинские режиссеры-постановщики Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко совместно с компанией Freckled Sky и украинской компанией Front Pictures подготовили выступление известной американской певицы Pink с водой и проекцией под песню Try для популярной музыкальной премии Великобритании, состоявшейся 20 февраля в Лондоне.

Ранее мы показали самые яркие выступления шоу "Голос. Діти 5", которые стали хитами в сети.

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