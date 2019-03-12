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Украинский голос с интернациональным звучанием: TAYANNA отыграла первый сольный концерт в Киеве

Выступление певицы длилось два с половиной часа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
TAYANNA Фото: пресс-служба
TAYANNA
Фото: пресс-служба

В столичном клубе Bel’etage 9 марта состоялась презентация концертной программы певицы TAYANNA "Фантастична жінка", которая ранее представила песню, с которой должна была выступить на Нацотборе на "Евровидение". Выступление длилось два с половиной часа, в течение которых певица исполнила 22 трека, из них 8 в дуэте и 3 на бис.

TAYANNA Фото: пресс-служба
TAYANNA Фото: пресс-служба

Певице с легкостью удалось поднять на эмоциональный пик полный зал – более 800 человек с первой же композиции "Фантастична жінка"- заглавной песней будущего альбома. Помимо любимых песен "Шкода" и "Тримай мене", которые подпевал весь зал, TAYANNA исполнила треки в необычной аранжировке в дуэте с приглашенными артистами: Alekseev, Laud, Верой Кекелией, Мартой Адамчук, группами Kadnay, Luiku, Freedom Jazz и юной грузинской певицей Нино Басилая.

"Леля", под которую "танцює вся країна", приобрела окрас балканских мотивов благодаря музыкальному составу этнических инструментов группы Luiku, полную свободу для экспериментов со звучанием фанковой композиции "Літо" позволила себе группа Kadnay, добавив нотки инди-рока, также пришлась зрителям по душе новая песня "Спи" – дуэтный трек с LAUD, который войдет в сет-лист грядущей пластинки.

TAYANNA Фото: пресс-служба
TAYANNA Фото: пресс-служба

Впервые на сольном концерте в live – версии прозвучал сингл "Як плакала вона", студийная премьера которого назначена на 12 марта. Трогательным номером по праву можно назвать исполнение песни "Чорнобривці" с родным братом Мишей Марвиным. TAYANNA произнесла пронзительную речь благодарности маме, которая в этот день приехала из Черновцов разделить успех дочери.

Апогеем музыкального вечера стало исполнение композиции "Привіт, ми ще не знайомі", сидя за клавишными, TAYANNA признавалась в любви незнакомцу. Публика, не сдерживая аплодисментов, обозначила наперед: этот трек непременно станет хитом.

На протяжении концерта певица сменила три сексуальных наряда. Идея образов принадлежит дизайнерскому дуэту LUVI – Людмиле Седляр и Виктории Заграфовой, а также продюсеру, режиссеру Алану Бадоеву, который в этот вечер пришел насладиться голосом своей музы.

TAYANNA Фото: пресс-служба
TAYANNA Фото: пресс-служба

"На концерт я пришёл как гость, так как TAYANNA сама в течение полугода собирала по крупицам команду, каждого человека, музыканта, продумывала все для создания этого концерта. Вчера я увидел его впервые и был очарован", – прокомментировал Алан Бадоев. По мнению зрителей, TAYANNA сумела подобрать свои ключики к сердцам и душам всех присутствующих. И, как не банально, они – самые что ни на есть музыкальные.

Напомним, недавно украинская певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) рассказала, как хотела стать солисткой популярной группы "ВИА Гра".

Также недавно известная певица TAYANNA рассказала о неудачном опыте с бьюти-процедурами.

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Источник: Сегодня
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