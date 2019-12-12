"Украинский козак": Сергей Бабкин неожиданно сменил имидж

Украинский певец опубликовал фото в новом амплуа

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

Украинский певец Сергей Бабкин, который в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал, на кого похож его двухмесячный сын, неожиданно сменил имидж и отрастил усы необычной формы.

Смотрите интервью с Сергеем Бабкиным:

Ко всему, артист перекрасил волосы в блонд ради спектакля Alice in Wonderland в харьковском театре "Прекрасные цветы", где сыграл вместе со своей женой Снежаной. К слову, сам Сергей исполнил роль Шляпника, а его возлюбленная – главную роль Алисы.

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

"Мои поздравления! Новый образ – это и есть жизнь!", "Козак", "На Леонида Куравлева тут похож из старого фильма "Вий"", – прокомментировали поклонники новый образ певца.

Новый образ украинского певца Фото: instagram.com/babkin_official

Отметим, что до этого певец опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram, где он предстал в новом образе – с седыми волосами и бородой.

Напомним, что недавно Сергей и Снежана Бабкины впервые появились на публике после рождения ребенка. Напомним, что ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.

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