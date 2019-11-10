Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

ALEKSEEV опубликовал совместное фото с возлюбленной

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Популярный украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который продолжает выступать в России, подтвердил свой роман с участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. На страницах в Instagram влюбленные опубликовали совместные фото и даже закрыли комментарии.

Смотрите сюжет о романах знаменитостей:

Слухи о том, что Никита и Ульяна встречаются, ходили в сети давно. Сами артисты не комментировали догадки поклонников, чем только подогревали интерес публики к их паре.

Теперь ALEKSEEV разместил в социальной сети несколько снимков, на которых он запечатлен вместе с вокалисткой "ВИА Гры". Публикацию исполнитель подписал коротко: "Моя звезда", а также отключил возможность комментировать пост.

INSTAGRAM

Ульяна сделала то же самое в своем insta-аккаунте.

INSTAGRAM

К слову, Алексеев и Синецкая еще летом вместе появились на престижной российской премии "Муз-ТВ". "Было много внимания в нашу сторону. А мы просто получали удовольствие от атмосферы на красной дорожке премии "Муз-ТВ", – комментировал тогда свой выход певец.

Ранее ALEKSEEV и Алан Бадоев представили новый клип, снятый в Исландии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.