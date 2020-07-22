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Украинский певец Роман Скорпион впервые показал своего брата: фото

Сегодня, 15:40

Певец показал фото младшего брата

Молодой украинский певец Роман Скорпион тщательно оберегает семейную жизнь от публики. И если фото с домашним животным лабрадором Кевином можно часто увидеть у певца в Instagram-ленте, то вот снимки братьев и сестер артиста сложно найти в Сети.

А сегодня Роман решил показать кадр с младшим братом, где они сидят в вышитых рубашках.

"Друзья, решил вам приоткрыть закулисье моей семьи. Знакомьтесь мой брат Юра. Как думаете похожи?", – подписал пост артист.

Роман Скорпион с братом Юрием
Роман Скорпион с братом Юрием
Фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Поклонники звезды отметили, что Роман невероятно схож с братом: "Два красавчика", "Вы так похожи, два братика, две кровушки!", "Похожий на тебя твой брат", "Красавцы", "Похожие! Вышиванки суперские!", "Ой, как похожи".

Роман Скорпион – парень из многодетной семьи, которому рано пришлось повзрослеть. Его отец пропал без вести, а когда Роме было всего 20 – умерла мама. Поэтому будущий артист вместо заниматься тем, о чем мечтал – петь, как старший из шести детей, должен был заботиться о большой семье и сейчас продолжает поддерживать со всеми тесные связи.

О чем врали звезды родителям – смотрите в видеосюжете:

Напомним, Роман Скорпион дал откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказал о шрамах на сердце, возможном дуэте с Гайтаной и первом сольном концерте в Киеве.

Ранее Роман Скорпион представил новый трек.

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