Украинский телеведущий стал отцом во второй раз: первое фото малыша

Супруга Тимура Мирошниченко родила сына

Тимур Мирошниченко Фото: Facebook/Тимур Мирошниченко

Ведущий программы "Зiрковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко стал папой во второй раз. Малыш родился сегодня, 19 января.

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Радостной новостью Тимур Мирошниченко поделился на своей странице в Instagram. Он сообщил, что его жена Инна родила сына, опубликовав трогательное фото с мальчиком.

"День, которого мы так ждали! 19 января 2020, 12:25. Мирошниченко Марко Тимурович", – написал в посте ведущий.

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Таким образом, стало известно, что в семье Мирошниченко родился мальчик, которого назвали Марко. Вес ребенка 3740 гр при 55 см.

Инна и Тимур Мирошниченко | Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Роды Инны прошли в частной клинике в Киеве, которая пользуется популярностью у других звезд украинского шоу-биза, среди которых Джамала, Лилия Ребрик, Наталка Карпа, Светлана Тарабарова и другие.

Напомним, что Тимур и Инна Мирошниченко поженились в начале 2018 года. В этом же году у пары родилась дочь Мия.

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