Умер 21-летний сын Виктора Павлика
В августе 2018 года Павлу диагностировали рак
На 22-м году жизни умер младший сын украинского певца Виктора Павлика – Павел. Несколько лет юноша боролся с онкологическим заболеванием, но в июне этого года отказался от лечения.
О смерти Павла Павлика в пятницу, 7 августа, в Facebook сообщила его мать Лора Созаева.
"Забрал Господь моего ангела!", – написала она, опубликовав ролик с маленьким Павлом, где тот, будучи маленьким мальчиком, читает молитву.
Саркому Павлу диагностировали в 2018 году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.
Однако побороть тяжелую болезнь ему все же не удалось. В июне этого года он рассказал в социальной сети, что прекращает лечение, но надеется на лучшее.
"Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому, что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит, мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу", – писал Павел Павлик.
Последние недели сын артиста находился в хосписе.
Напомним, Павел Павлик родился от третьего брака Виктора – с Ларисой Созаевой. После того, как парню диагностировали болезнь, его лечили в Израиле. Виктор Павлик неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына, однако состояние Павла только ухудшалось.
Ранее молодая жена Павлика рассказала, как певец ухаживал за онкобольным сыном.
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