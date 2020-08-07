Умер 21-летний сын Виктора Павлика

В августе 2018 года Павлу диагностировали рак

На 22-м году жизни умер младший сын украинского певца Виктора Павлика – Павел. Несколько лет юноша боролся с онкологическим заболеванием, но в июне этого года отказался от лечения.

О смерти Павла Павлика в пятницу, 7 августа, в Facebook сообщила его мать Лора Созаева.

"Забрал Господь моего ангела!", – написала она, опубликовав ролик с маленьким Павлом, где тот, будучи маленьким мальчиком, читает молитву.

Саркому Павлу диагностировали в 2018 году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

Однако побороть тяжелую болезнь ему все же не удалось. В июне этого года он рассказал в социальной сети, что прекращает лечение, но надеется на лучшее.

Сын Виктора Павлика Павел Фото: facebook.com/pavel.pavlik

"Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому, что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит, мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу", – писал Павел Павлик.

Последние недели сын артиста находился в хосписе.

Напомним, Павел Павлик родился от третьего брака Виктора – с Ларисой Созаевой. После того, как парню диагностировали болезнь, его лечили в Израиле. Виктор Павлик неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына, однако состояние Павла только ухудшалось.

Ранее молодая жена Павлика рассказала, как певец ухаживал за онкобольным сыном.

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