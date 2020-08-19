Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс

Ему было 72 года

В Вене умер известный британский актер Бен Кросс. На момент смерти ему было 72 года. По информации СМИ, звезда фильмов "Огненные колесницы", "Первый рыцарь" и "Звездный путь" скончался после непродолжительной болезни.

О кончине Бена Кросса на своей странице в Facebook также сообщила его дочь Лорен. Она написала, что актер болел некоторое время, но за последнюю неделю его состояние резко ухудшилось.

"Уважаемые поклонники Бена Кросса. Это его дочь Лорен. Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад. Он некоторое время болел, но за прошедшую неделю произошел быстрый спад", – написала дочь актера.

Британский актер Бен Кросс Фото: Imdb.com

Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Он закончил Королевскую Академию Драматических Искусств, а свой путь к славе начал с участия в мюзикле "Чикаго". Актер снялся в знаковых для него картинах "Огненных колесницах" и "Первом рыцаре".

Зрители также помнят Кросса по ролям в "Звездном пути", "Бен Гуре", сериалах "Сумеречная зона", "Байки из склепа", "Полтергейст: Наследие".

Ранее сообщалось, что умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе.

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