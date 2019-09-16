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Умер актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Брайану Терку было 49 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Брайан Терк
Брайан Терк
Фото: Twitter

В США после продолжительной борьбы с раком скончался известный американский актер и звезда культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк. Знаменитости было 49 лет.

Смотрите видео о том, чем сериалы из 90-х привлекают до сих пор:

По информации The Sun, больше года назад врачи диагностировали актеру онкологию. Брайан долгое время скрывал диагноз от родных и близких, но когда ему понадобилась помощь, друзья создали специальный фонд Support of the Brian Turk Family. К сожалению, побороть тяжелую болезнь актер не смог.

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У Терка осталась супруга и восьмилетний ребенок. Отметим, что актер прославился благодаря роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Помимо этого, он известен множестом других киноработ, исполняя роли второго плана — "Американский пирог 2", "Парк Юрского периода: Затерянный мир" и другие.

Напомним, что в марте этого года из жизни ушел звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри. Как известно, 28 февраля он был экстренно госпитализирован. Люка помещали в искусственную кому из-за "массированного" инсульта. Когда медики прибыли к нему домой, он еще мог говорить, но состояние резко ухудшилось.

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Источник: The Sun
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