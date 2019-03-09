Умер актер Владимир Этуш

Владимиру Этушу было 96 лет

Умер Владимир Этуш Фото: YouTube

В Москве умер Народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Легенде советского кино было 96 лет.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", – сказал Крок, передает ТАСС.

Время и место прощания с Владимиром Этушом станут известны позднее.

Отметим, что недавно актер пережил инсульт, врачам удалось его спасти. Но вчера, 8 марта, его состояние резко ухудшилось, Этуша госпитализировали, но в сознание он так и не пришел.

Что мы знаем о Владимире Этуше?

Владимир Этуш родился в 1922 году. В 1940 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, но затем прервал обучение для службы на фронте.

Актер сыграл более ста ролей в театре и кино.

Народный артист СССР запомнился зрителям яркими ролями в такеих легендарных фильмах, как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию".

В 1984 году Этуш получил звание Народного артиста СССР.

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