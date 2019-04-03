Умер Алексей Булдаков – подробности смерти

Актер был на гастролях в Монголии

Умер Алексей Булдаков Фото: Facebook

Российский актер Алексей Булдаков умер перед вылетом в Москву в гостинице Улан-Батора, Монголия. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, таксист так и остался ждать актера у гостиницы. Водитель забеспокоился, обратился к персоналу гостиницы. Алексея Булдакова нашли мертвым в его номере. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Актер известен по роли генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки". Он также снимался в таких картинах, как "Ширли-мырли", "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

Напомним, ранее в России умер известный режиссер, продюсер и актер Александр Васильев. Также на 92-м году жизни умер актер Анатолий Адоскин, известный по роли в легендарном фильме "Девчата".

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