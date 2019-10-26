Умер автор песен ансамбля "Песняры" Олег Молчан

Композитор скончался на 55-м году жизни

Умер белорусский композитор Олег Молчан Фото: facebook.com/oleg.molchan1

Накануне сообщалось о смерти Гия Канчели, а сегодня стало известно о кончине еще одного композитора, автора песен ансамбля "Песняры" Олега Молчана. Музыкант ушел из жизни в возрасте 54 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает информационное агентство БелТА, ссылаясь на Министерство культуры.

Смотрите сюжет о Гия Канчели:

Подробности и причина смерти Олега Молчана пока не сообщаются. Известно, что прощание с артистом пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 либо 31 октября.

Олег Молчан родился родился 11 апреля 1965 года в Минске. Он пошел по стопам родителей – профессиональных музыкантов. В конце 80-х годов Молчан создал песенный цикл для оркестра "На рацэ Прыманцы", а в 1991 году его пригласили на работу в государственный ансамбль "Песняры". С ними Олег работал в качестве пианиста, аранжировщика и композитора. Семь лет спустя он стал музыкальным руководителем "Песняров".

За время сотрудничества с коллективом Олег Молчан написал такие композиции, как "Обманите меня", "Кума", "Стася", "Милая женщина", "Маргарыта" и другие.

После ухода из ансамбля "Песняры" Олег Молчан продолжил свою карьеру композитора-песенника и аранжировщика. Он написал знаменитые композиции "Дзве таполі", "Песня мая", "Родныя песні", "Карабель маей краіны", которые исполнили многие известные коллективы Беларуси.

Напомним, что ранее погиб гитарист ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский.

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