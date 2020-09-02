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Умер автор песни из "Мадагаскара" I Like To Move It Эрик Морилло

Сегодня, 13:32

Диджею было 49 лет

Как сообщает The Guardian, во вторник, 1 сентября, известный диджей Эрик Морилло был найден мертвым во Флориде, в своем доме. Артисту было 49 лет.

Наибольшую популярность он получил благодаря своему хиту I Like To Move It, написанному в 1994 году. Позже эту песню использовали в качестве саундтрека к знаменитому мультфильму "Мадагаскар".

"Сегодня утром (во вторник, 1 сентября – прим.ред) мы получили звонок в службу 911 по адресу 5660 La Gorce Drive. Детективы в настоящее время находятся на предварительных этапах расследования в доме диджея", – сообщил прессе офицер полиции.

Эрик Морилло
Эрик Морилло
Фото: Getty Images

Смерть Морилло наступила через месяц после того, как он, как сообщается, был арестован и обвинен в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошел в доме Морилло в Майами-Бич в декабре 2019 года.

Эрик Морилло родился в Нью-Йорке и провел часть детства в Колумбии, а затем вернулся в США, где начал свою карьеру. Он был трехкратным обладателем приза за лучший домашний диджей сет на конкурсе DJ Awards, а также становился обладателем звания "Лучшего международного диджея" в 2002, 2006 и 2009 годах.

Напомним, умер экс-участник группы "Фристайл" Сергей Вязовский. Мы также сообщали, что ушла из жизни российская актриса, сыгравшая в фильмах "Доживем до понедельника" и "Щит и меч", Ирина Печерникова.

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