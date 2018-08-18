Умер Богдан Уцеха: названа вероятная причина смерти

Украину потрясла новость о смерти продюсера

Богдан Уцеха. Фото: Богдан Уцеха/facebook.com

18 августа стало известно о смерти украинского продюсера и бывшего директора групп "Океан Эльзы" 44-летнего Богдана Уцехи. Арт-директор компании "Atas" Борис Гинжук в Facebook отметил, что у Богдана были проблемы с сердцем, хотя точной информации о причине смерти нет.

Друг Богдана Уцехи, концертный фотограф Дмитрий Клочко написал трогательный пост на своей странице в соцсети: "Есть такие люди – проводники. Есть люди, которые в тебя верят. С безмерной благодарностью за все. За опыт, за то, что поверил в меня, за встречи. Я не знаю что случилось и не хочу знать. Скажу больше – я не верю. Отказываюсь. Поклон тебе и спасибо. Скорблю. Спи спокойно дорогой друг".

Свои соболезнования родным и близким Богдана Уцехи выразили участники группы ТНМК Фоззи и Фагот, Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), Женя Галич, Саша Кольцова, Анжелика Рудницкая и многие другие. Также грустной новостью в Facebook поделились музыканты группы "Океан Эльзы". "Богдан Уцеха (Utsekha Bogdan), который в середине 2000-х был нашим концертным менеджером, покинул этот мир ... Наши искренние соболезнования семье и близким. Покойся с миром, Бодя".

Также вспомнил продюсера и Святослав Вакарчук в Twitter: "Не стало Богдана Уцехы. В свое время он был нашим концертным менеджером и очень нам помогал. Но самое главное, он всегда был очень светлым человеком. Жаль, что так рано ... Покойся с миром, Бодя!", – написал артист.

"Богданчика больше нет с нами. Он улетел на небо слушать музыку. Я люблю тебя, Бодя!!! Я не верю. Всем, кто захочет попрощаться – я сообщу позже место и время. Помолитесь, пожалуйста, за моего Богданчика!", – написала в сети жена Уцехи.

Напомним, недано был скандал вокруг группы "Океан Эльзы": появился официальный ответ музыкантов.