Умер Дмитрий Стужук: чем был известен блогер-миллионник

Дмитрий вел личный блог с женой Софией Стужук и занимался бизнесом

Сегодня, 16 октября, остановилось сердце Дмитрия Стужука – известного украинского блогера. Он стал популярен вместе со своей бывшей супругой Софией Стужук, страница в Instagram которой насчитывает более 5 миллионов подписчиков.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, как и чем стал известен Дмитрий, которому удалось набрать более миллиона подписчиков в Instagram.

Дмитрий Стужук: биография

Чуть менее месяца оставалось до дня рождения блогера – 7 ноября Дмитрию исполнилось бы 34 года.

Известно, что муж Софии Стужук служил в армии. Как и София, по образованию Дмитрий был юристом. Он учился в Национальной академии внутренних дел на юридическом факультете, специальность – гражданское право.

Дмитрий активно занимался спортом, следил за своей физической формой, посещая спортзал, где, к слову, они и познакомились с Софией.

Помимо блога Дмитрий занимался бизнесом, но каким именно – пара никогда не рассказывала.

Дмитрий Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Брак Дмитрия и Софии Стужук

Как мы писали выше, будущие супруги познакомились в одном из спортзалов Киева. Пара стала популярной еще несколько лет назад. Многим нравилось следить за жизнью молодой Софии, который сейчас 25 лет.

В 2015 году у пары родился первый ребенок – сын Давид, в феврале 2018 года у супругов родилась дочь Лола. В декабре 2019 появился на свет третий ребенок Софии и Дмитрия – дочь Оливия.

Пара часто публиковала красивые фото и видео со своими детьми, делясь подробностями семейной жизни. Скорее всего, этим они и завоевали симпатию огромной аудитории.

Дмитрий и София Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

В апреле этого года стало известно, что София и Дмитрий расстались. София Стужук написала эмоциональный пост в Instagram, отметив, что "устала терпеть абьюз в отношениях". Также появилась информация об изменах Дмитрия.

В августе этого года прошел первый суд, но расторгнуть брак пара не смогла, так как их дочке еще не исполнился год. Дмитрий отметил, что несмотря на развод, они с Софией оставались в хороших отношениях.

"Многие читатели отмечают, что между нами с Софи можно увидеть искру. Это вполне объяснимо и нормально. Несмотря на судебный процесс, мы все так же остаемся близкими друг другу людьми. Наш союз и все эти 5,5 лет были изначально по любви. Наша любовь продолжается в наших детях. Мы взрослые люди, уважаем друг друга. И, как я уже писал ранее, Соня всегда, несмотря ни на что, сможет на меня положиться", – писал тогда Дмитрий Стужук.

Дмитрий и София Стужук с детьми Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Дмитрий Стужук: смерть

Дмитрию стало плохо ночью, 15 октября, после чего его срочно доставили в больницу, где определили в реанимацию. Мужчина болел коронавирусом, лечился на дому, так как ему не нравились условия, в которых пребывают пациенты в больницах Киева. Предположительно, блогер заразился COVID-19, находясь на отдыхе в Турции – именно там он почувствовал первые симптомы болезни.

Дмитрий Стужук умер сегодня, 16 октября, после остановки сердца. Его бывшая супруга Юлия также сообщила, что у Дмитрия были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, дизайнер Кензо Такада, основатель бренда Kenzo, умер от осложнений коронавируса.

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