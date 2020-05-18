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Умер французский актер Мишель Пикколи

Звезде фильмов "Презрение" и "Дурная кровь" было 94 года

Инна Петрова
Сегодня, 18:36

Во Франции умер известный актер Мишель Пикколи. За свою карьеру он снялся в более чем 100 художественных фильмах, был четырехкратным обладателем премии "Сезар" и других престижных кинонаград. На момент смерти Пикколи было 94 года.

Актер Мишель Пикколи
Актер Мишель Пикколи
Фото: Getty Images

Актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер Мишель Пикколи скончался 12 мая, однако об этом стало известно только в понедельник, 18 мая. Причиной смерти стал инсульт.

"Мишель Пикколи умер 12 мая в окружении супруги Людивин и его маленьких детей Инорда и Миссии после инсульта", – цитирует слова друга и бывшего главы Каннского фестиваля Жиля Жакоба газета Le Figaro.

Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года в семье выходцев из Италии. После окончания школы драматических искусств он дебютировал в кино. Его первой работой стала картина Кристиана-Жака "Колдовство" 1945 года. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "Презрение".

В 1980 году за роль в фильме "Прыжок в пустоту" Пикколи получил приз как лучший актер на кинофестивале в Каннах, а 1982 году – Серебряного медведя в Берлине за работу в картине Странное дело".

Всего Пикколи снялся более чем в 200 фильмах. Самые известные из них: "Скромное обаяние буржуазии", "Корпорация "Святые моторы"", "Дневная красавица", "Большая жратва", "Диллинджер мертв".

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