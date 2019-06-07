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Умер известный американский музыкант

В США скончался обладатель "Грэмми" Доктор Джон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Умер американский музыкант Доктор Джон
Умер американский музыкант Доктор Джон
Фото: Getty Images

В США умер Малколм Джон Ребеннэк-младший, более известен   как Доктор Джон. Культовый американский музыкант, шестикратный обладатель премии "Грэмми" скончался 6 июня в возрасте 77 лет. Причина смерти Доктора Джона – сердечный приступ.

О скоропостижной кончине Доктора Джона сообщили на его официальной странице в Twitter. Семья выражает благодарность всем поклонникам творчества музыканта.

"В преддверии рассвета 6 июня легендарный музыкант Малкольм Джон Ребеннак-младший, известный как доктор Джон, скончался от сердечного приступа. Семья благодарит всех, кто разделил его уникальное музыкальное путешествие, и просит не беспокоить их в ближайшее время. Даты прощения и похорон будут объявлены дополнительно", – говорится в сообщении.

Отметим, творческую деятельность Ребеннэк начинал в конце 1950-х в Новом Орлеане. Артисты выступал под псевдонимом Night Tripper в качестве сессионного музыканта (клавишника и гитариста). Однако вскоре в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием он повредил руку и как результат – отказался от выступлений с гитарой.

Спустя несколько лет артист увлекся культурой вуду, наркотиками и психоделией, а также сменил сценическое имя на Dr. John. Музыкант стал одной из самых ярких фигур психоделической музыки. 

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