Умер известный певец: причина смерти и подробности
Полицейские обнаружили тело музыканта в его собственном доме
В США 7 сентября нашли мертвым рэпера Мак Миллера (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. Рэп-исполнитель был бывшим бойфрендом известной американской певицы Арианы Гранде.
Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.
Полицейские обнаружили тело Миллера около полудня в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала "очевидная" передозировка наркотиками.
Издание отмечает, что Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости, о которой стало известно после его разрыва с певицей Арианой Гранде.
Напомним, не так давно ушла из жизни популярная американская исполнительница Джилл Джанус. Полицией рассматривается версия самоубийста, поскольку в последнее время артистка страдала психическим расстройством и имела суицидальные наклонности.
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