Умер известный певец: причина смерти и подробности

Полицейские обнаружили тело музыканта в его собственном доме

Мак Миллер умер. Фото: images.rapgenius

В США 7 сентября нашли мертвым рэпера Мак Миллера (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. Рэп-исполнитель был бывшим бойфрендом известной американской певицы Арианы Гранде.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.

Полицейские обнаружили тело Миллера около полудня в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала "очевидная" передозировка наркотиками.

Издание отмечает, что Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости, о которой стало известно после его разрыва с певицей Арианой Гранде.

Напомним, не так давно ушла из жизни популярная американская исполнительница Джилл Джанус. Полицией рассматривается версия самоубийста, поскольку в последнее время артистка страдала психическим расстройством и имела суицидальные наклонности.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что певица 90-х Оксана Хожай умерла в больнице скорой помощи. В августе у нее диагностировали редкую болезнь — синдром Шегрена (называется еще "сухим синдромом", когда все слизистые оболочки начинают высыхать, причиняя невыносимую боль, он опасен тем, что поражает жизненно важные органы и практически не вылечивается).