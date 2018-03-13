Умер легендарный гитарист

Сегодня, 14:47

Музыканту было 82 года, а причиной смерти стали осложнения после операции.

Фото: NRRArchives
Фото: NRRArchives

В США скончалсяв возрасте 82 года гитарист легендарной группы The Ventures Ноки Эдвардс, пишет Billboard.

Причиной смерти музыканта стали осложнения, вызванные операцией на бедре. Известно, что группа The Ventures была включена в Зал славы рок-н-ролла в 2008 году.

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Отметим, что на счету группы – десятки выпущенных альбомов. Наиболее известные хиты коллектива – Walk-Don't Run, Hawaii Five-O, Perfidia. Одним из поклонников The Ventures являлся участник группы The Beatles Джордж Харрисон.

Напомним, в понедельник, 12 марта, cкончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков.
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"Сегодня"

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