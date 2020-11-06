"Закрываются двери в эпоху, когда умами владели глыбы": звезды – о смерти Жванецкого

Звезды на своих страницах в соцсетях выражают соболезнования.

Сегодня умер известный сатирик, актер, телеведущий Михаил Жванецкий. Ему было 86. Эту новость каналу Дождь подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

Звезды уже стали выражать свои соболезнования и делиться воспоминаниями о Жванецком.



Одной из первых пост опубликовала Алла Пугачева. "Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой,ты незабываем. Ты всегда в моем сердце" – написала Примадонна.

Максим Галкин поделился видео с Михаилом Жванецким и поблагодарил за сатиру. "Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы." – написал пародист.

Юморист Сергей Дроботенко опубликовал совместное фото и сказал, что место Жванецкого никто никогда не займет. " Ушёл необыкновенно родной и близкий человек. Для всех. Место его свято и не будет занято никем. Никогда." – подписал публикацию Дроботенко.

Певец Валерий Сюткин поблагодарил за незабываемые вечера. "Спасибо за ваш уникальный, блестящий юмор! За теплые, незабываемые, искрометные вечера.", – написал певец

Актриса Нонна Гришаева написала: "Мой Великий земляк, вечная память и спасибо за счастье с Вами общаться".



Ранее мы рассказывали о смерти актера из фильма "В бой идут одни "старики"

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