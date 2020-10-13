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Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

Сегодня, 19:51

Режиссеру было 30 лет

В возрасте 30 лет ушел из жизни известный украинский клипмейкер Дмитрий Манифест. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Дмитрий Манифест
Дмитрий Манифест
Фото: instagram.com/dimamanifest

Дмитрий создавал клипы для многих украинских артистов, среди которых "Антитіла", Оля Полякова, ТНМК, "Друга Ріка", Jerry Heil, Алина Гросу и многие другие.

В ноябре режиссеру должно было исполниться 31. Официальная причина смерти не уточняется, но, судя по записям друзей и близких Дмитрия, клипмейкер был болен онкологией.

Скрншот: соцсети

В Facebook украинские артисты и деятели сферы шоу-бизнеса и кино выражают свою скорбь и соболезнования.

"Ты был прекрасным другом. Творческим, целеустремленным, преданным своему делу. Ты не боялся трудностей и брался за самые авантюрные проекты. Ты был одним из лучших режиссеров Украины. Дмитрий, Дима, Манифест, мы вместе прошли невероятно интересный творческий путь. Клипы "Танцюй", "Фари", "Лови момент" – эти видео будут напоминать нам всем о тебе, о проведенном съемочном времени, о годах дружбы. Ты был светлым, добрым человеком. К сожалению, не успели попрощаться. Земля тебе пухом, друг", – написали участники группы "Антитіла".

Скриншот: соцсети

"Глаза, как у ребенка, с доброй искоркой. Скромный и креативный. Трудяга и талант! Как-то не верится совсем. Вроде же планировали съемки с ним вот-вот, с недели на неделю! Он ходил к врачу, что-то там капал, но я и подумать не мог, что что-то серьезное", – пишет продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский.

Скриншот: соцсети

Андрей Кише, Kozak System и множество украинских артистов вспоминают работу с Дмитрием.

Скриншот: соцсети

Дмитрий работал со многими представителями украинского шоу-бизнеса.

Скриншот: соцсети

Напомним, умер знаменитый украинский фотограф Виктор Марущенко. Ранее мы сообщали, что ушла из жизни девушка агента 007 Дайана Ригг.

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