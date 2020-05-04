Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

О смерти коллеги сообщил продюсер группы

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:10

После продолжительной борьбы с болезнью из жизни ушел российский музыкант, продюсер и участник группы "Ласковый май" Владимир Бойко. О смерти коллеги на своей странице в Instagram сообщил продюсер Андрей Разин, который ранее обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой впустить его в Украину.

Смерть Владимира Бойко наступила 3 мая из-за инсульта — артист долго и тяжело болел. Андрей Разин рассказал, что Бойко был музыкальным руководителем "Ласкового мая" и сменил на этом посту Сергея Кузнецова. Композитор создал для коллектива около 25 песен, в том числе и хит "Гадкий утенок".

"Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы "Ласковый май". С 1989 года музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как "Гадкий утенок" и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы "Ласковый май". Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. На фото я с Володей Бойко", – написал Разин.

Недавно умер основатель белорусской группы "Ляпис Трубецкой". Детали в сюжете:

Помимо участия в группе "Ласковый май" Владимир Бойко также прославился как аранжировщик, звукорежиссер и продюсер коллектива "Белые розы", идейный вдохновитель групп "Стайер" и "Бархатный сезон".

Напомним, что 30 апреля скончалась солистка группы "Фристайл" Нину Кирсо. О кончине 56-летней певицы сообщила ее родная сестра Алла. Там же она написала, что покойную кремировали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Держись, солнце наше": Андрей Разин подтвердил страшную болезнь Заворотнюк Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин попросил Зеленского пустить его в Украину Участники группы "Фристайл" прокомментировали смерть Нины Кирсо
смерть Ласковый май
Реклама

Новости партнеров

Скандал довкола Регіни Тодоренко розгорівся з новою силою (фото)
Скандал довкола Регіни Тодоренко розгорівся з новою силою (фото)
Ані Лорак порадувала шанувальників відвертими знімками (фото)
Ані Лорак порадувала шанувальників відвертими знімками (фото)
Вчені назвали найефективніші заходи запобігання зараженню Covid
Вчені назвали найефективніші заходи запобігання зараженню Covid
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят

Популярные статьи

Сегодня, 13:10Шоу-бизнес

Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Насте Каменских – 33: интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить шурпу из баранины на костре

Вчера, 13:50Психология

Гороскоп на неделю 3-9 мая: все знаки зодиака

Вчера, 12:38Шоу-бизнес

Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо кремировали

Вчера, 11:45Food

Как приготовить картошку в фольге на костре

Вчера, 10:47Техно

Должны быть у каждого: ТОП-10 приложений для нового Android-смартфона

Вчера, 08:00Fun

3 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:07Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно контролировать эмоции, а Рыб ждет сюрприз от любимого человека

2 маяШоу-бизнес

Ирина Билык рассказала, как проводит время на карантине с младшим сыном

2 маяШоу-бизнес

Принцессе Шарлотте – 5! Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери

2 маяШоу-бизнес

Потап умилил Сеть архивным фото с Настей Каменских

2 маяFun

2 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

2 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам нужно приложить больше усилий, а Тельцы столкнутся с обидой

1 маяШоу-бизнес

Холостяк 10 сезон 9 выпуск: экстрим в пустыне Египта и поцелуи в ванной

1 маяШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9-м выпуске

Новости партнеров

Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Скандал довкола Регіни Тодоренко розгорівся з новою силою (фото)
Скандал довкола Регіни Тодоренко розгорівся з новою силою (фото)
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Науковці назвали новий симптом коронавірусу
Науковці назвали новий симптом коронавірусу
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Сырная намазка вместо масла за 10 минут