Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

О смерти коллеги сообщил продюсер группы

После продолжительной борьбы с болезнью из жизни ушел российский музыкант, продюсер и участник группы "Ласковый май" Владимир Бойко. О смерти коллеги на своей странице в Instagram сообщил продюсер Андрей Разин, который ранее обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой впустить его в Украину.

Смерть Владимира Бойко наступила 3 мая из-за инсульта — артист долго и тяжело болел. Андрей Разин рассказал, что Бойко был музыкальным руководителем "Ласкового мая" и сменил на этом посту Сергея Кузнецова. Композитор создал для коллектива около 25 песен, в том числе и хит "Гадкий утенок".

"Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы "Ласковый май". С 1989 года музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как "Гадкий утенок" и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы "Ласковый май". Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. На фото я с Володей Бойко", – написал Разин.

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Помимо участия в группе "Ласковый май" Владимир Бойко также прославился как аранжировщик, звукорежиссер и продюсер коллектива "Белые розы", идейный вдохновитель групп "Стайер" и "Бархатный сезон".

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