Умер основатель легендарной рук-группы Van Halen

На 65-м году ушел из жизни знаменитый музыкант Эдди ван Хален

Умер основатель группы Van Halen – Эдди ван Хален. Гитаристу было 65 лет, он долгое время боролся с раком горла.

Об этом в Twitter сообщил его сын Вольфанг.

"Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком", – написал Вольфанг.

Эдди ван Хален родился 26 января 1955 года в Голландском городе Неймеген. Его отец был профессиональным музыкантом. Мать Халена была уроженкой острова Ява (Индонезия).

Эдди ван Хален, фото: Getty Images

Второе имя Лодевейк (нидерландская версия немецкого имя Людвиг) отец дал своему сыну в честь композитора Людвига ван Бетховена.

Эдди ван Хален – автор песен, конструктор гитар и усилительной аппаратуры. Вместе со своим братом он основал одноименную хард-рок-группу Van Halen.

Музыкант входит в список "100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone".

В ходе лечения от рака Эдди удалили треть языка. Сам музыкант подтвердил эту информацию в 2001 году.

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