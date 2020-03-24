Умер первый бойфренд Дженнифер Лопес

Звезда состояла в отношениях с покойным около 10 лет

Бывший возлюбленный голливудской дивы Дженнифер Лопес умер. 51-летний Дэвид Круз, с которым звезда встречалась почти десять лет, скончался в субботу, 21 марта.

Известно, что Дэвид Круз скончался в одной из больниц Манхэттена. Как сообщает TMZ, причина смерти мужчины – болезнь сердца. Другие подробности пока не раскрываются.

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Отметим, Дженнифер и Дэвид начали встречаться, когда ей было 15 лет (парень всего на год старше ее), и они состояли в романтических отношениях около 10 лет. Пара рассталась в середине 90-х, когда популярность Джей Ло начала стремительно расти.

Однако Дэвид и Дженнифер успели появиться на нескольких мероприятиях вместе и выглядели как счастливая пара.

Дженнифер Лопес стала жертвой сексуальных домогательств. Узнайте подробности в сюжете:

Возлюбленная Дэвида, с которой они были вместе последние 18 лет, Иса, прокомментировала его смерть: "Он был добрым и любящим. Он никогда не держался за что-либо и всегда был очень открытым. Он был преданным отцом. Он любил Янки и Никс. Он любил ходить со мной в театр. Мой любимый момент – это семейное свидание, потому что оно было не просто особенным для меня, но и для детей. Он всегда старался закончить разговор словами: "Я люблю тебя".

Ранее мы также рассказали, когда Дженнифер Лопес станет женой Алекса Родригеса.

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