Умер сценарист Борис Пастернак, который был родственником известного поэта
Литератор погиб в возрасте 84 лет
Советский сценарист и поэт-песенник, родственник нобелевского лауреата Бориса Пастернака – Борис Пургалин (наст. фамилия – Пастернак) найден мертвым в Москве. По информации СМИ, мужчина совершил самоубийство.
Борис Пастернак умер на 85-м году жизни. Его тело нашли рано утром на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России. Последнее время литератор находился там на лечении, пишет Telegram-канал "МК".
Известно, что палата Пастернака находится на восьмом этаже. В связи с тем, что его тело было найдено на улице, местные СМИ полагают, что поэт выбросился из окна, однако не исключают и несчастный случай. На данный момент подробности смерти Бориса Пастернака не уточняются.
Борис Пастернак родился 26 февраля 1936 года. Он работал на советском телевидении, писал композиции для кино, был автором музыкального шоу "Бенефис", а также сценаристом музыкального шоу "Голубой огонек" и фильма "Волшебный фонарь".
Для работы на ТВ Пастернак выбрал псевдоним Борис Пургалин, чтобы его не путали со знаменитым родственником – лауреатом Нобелевской премии, поэтом и писателем Борисом Пастернаком, умершем в 30 мая 1960 года.
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