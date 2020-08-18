Умер сценарист Борис Пастернак, который был родственником известного поэта

Литератор погиб в возрасте 84 лет

Советский сценарист и поэт-песенник, родственник нобелевского лауреата Бориса Пастернака – Борис Пургалин (наст. фамилия – Пастернак) найден мертвым в Москве. По информации СМИ, мужчина совершил самоубийство.

Борис Пастернак умер на 85-м году жизни. Его тело нашли рано утром на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России. Последнее время литератор находился там на лечении, пишет Telegram-канал "МК".

Известно, что палата Пастернака находится на восьмом этаже. В связи с тем, что его тело было найдено на улице, местные СМИ полагают, что поэт выбросился из окна, однако не исключают и несчастный случай. На данный момент подробности смерти Бориса Пастернака не уточняются.

Поэт и сценарист Борис Пастернак Фото: osv-tv.ru

Борис Пастернак родился 26 февраля 1936 года. Он работал на советском телевидении, писал композиции для кино, был автором музыкального шоу "Бенефис", а также сценаристом музыкального шоу "Голубой огонек" и фильма "Волшебный фонарь".

Для работы на ТВ Пастернак выбрал псевдоним Борис Пургалин, чтобы его не путали со знаменитым родственником – лауреатом Нобелевской премии, поэтом и писателем Борисом Пастернаком, умершем в 30 мая 1960 года.

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