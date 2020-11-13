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Умер скандальный украинский певец и композитор Филипп Левшин

Сегодня, 10:30

Артист скончался после нескольких сложных операций

Умер известный украинский музыкант и автор песен Филипп Левшин. Ему было 28 лет. Артист скончался после нескольких перенесенных операций – его сердце не выдержало и остановилось.

О кончине Левшина в Facebook сообщил его друг Андрей Царенок. Известно, что за последние две недели Филиппу сделали несколько операций. Напомним, что в начале апреля 2016 года певец попал в реанимацию со смертельным диагнозом – панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов, и за полгода пребывания в больнице пережил более 20 операций.

Филипп Левшин был известной персоной в украинском и российском шоу-бизнесе, писал песни для Филиппа Киркорова, МакSим, Мити Фомина и других.

В 2011 году Левшин со скандалом выступил на сцене шоу "Х-Фактор". Тогда судей возмутило, что конкурсант использовал в своем номере бэк-вокал. Филиппа попросили спеть без музыкального сопровождения, однако судьи вновь остались не довольны.

В ответ парень послал звездное жюри, сказав им "Fuck you!".

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Источник: facebook.com/philippe.levshin
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