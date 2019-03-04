Умер лидер The Prodigy: названа официальная причина

Артист скончался в минувшие выходные

The Prodigy Фото: instagram.com/theprodigyofficial

4 марта стало известно о том, что на 50-м году жизни скончался вокалист культовой группы The Prodigy Кит Флинт. Об этом сообщает издание The Sun. Кит Флинт умер в своем доме в графстве Эссекс, где и было найдено тело музыканта.

В официальном Instagram-аккантуе представитель группы сообщил, что причиной смерти Кита Флинта стало самоубийство.

"Эта новость правдива, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных.

Я в шоке, чертовски зол, растерян и у меня разбито сердце", – говорится в сообщении.

Ранее причина смерти Кита Флинта пока не уточнялась, однако представитель полиции Эссекса сообщил, что правоохранительные органы не обнаружили ничего подозрительного в смерти легенды The Prodigy, и добавил: "Нас вызвали из-за опасения за состояние Кита Флинта в понедельник утром. Мы прибыли на место, и, к сожалению, 49-летний Кит Флинт был обнаружен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы".

Напомним, ранее стала известна причина смерти рэпера Децла.

Мы также сообщали, что умер известный украинский писатель и сценарист.

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