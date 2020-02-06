Умер старейший актер Голливуда Кирк Дуглас

Легендарному актеру Кирку Дугласу было 103 года

Фото: REUTERS/Fred Prouser

5 февраля в США умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года.

Об этом в Facebook написал его сын, также актер Майкл Дуглас.

"С огромной печалью мы с моими братьями сообщаем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 года. В мире он был легендой, актером из золотого века фильмов, что пережил свои золотые годы, гуманитарий, который был привержен к справедливости и причине, он верил в установление стандарта, к которому мы стремимся. Но для меня и моих братьев Джоэля и Питера он был просто папой, для Кэтрин – замечательным свекром, своим внукам и правнуку – любящим дедушкой, и для его жены Энн – замечательным мужем", – отметил Майкл Дуглас.

Он добавил, что жизнь Кирка была хорошо прожита, и он оставляет наследие в фильме, которое будет передаваться следующим поколениям, и история прославленного мецената, который работал на помощь общественности и ради приближения мира на планете.

"Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в его последний день рождения, и которые всегда будут правдой; "Папа, я так сильно тебя люблю и горжусь тем, что я твой сын", – сказал Дуглас-младший.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.