Умер сын Виктора Павлика: украинские звезды выразили соболезнования

Павел умер на 22-м году жизни

Сегодня, 7 августа, стало известно, что ушел из жизни 21-летний сын известного певца Виктора Павлика. Парень долгое время боролся с онкологией. О смерти сына рассказала его мать, третья жена Павлика Лариса Созаева.

На своей странице в Facebook женщина опубликовала пост, в котором написала: "Забрал Господь моего ангела!". Лариса также опубликовала ролик с Павлом, где тот, будучи маленьким мальчиком, читает молитву.

Свои соболезнования в комментариях выразили сотни людей, среди которых – украинские знаменитости: Александр Пономарев, Екатерина Бужинская, Гайтана, Алена Мозговая и другие.

"Мои соболезнования…страшная потеря. Ничего хуже и придумать невозможно. Но он ушел в лучший мир, и это единственное, что может утешить. Держись, дорогая Лора, ему уже легко, а у тебя впереди самое сложное – научиться жить без него", – написала Алена Мозговая, дочь знаменитого украинского певца Николая Мозгового.

Скриншот из соцсети

"Царство Небесное", – написал Александр Пономарев.

Скриншот из соцсети

Свои соболезнования выразила и певица Гайтана.

Скриншот из соцсети

"Лорочка! Плачу вместе с тобой. Сочувствую. Пусть Бог утешит тебя. Светлая память нашему мальчику", – написала украинская певица и телеведущая Анжелика Рудницкая.

Скриншот из соцсети

"Плачу…искренние соболезнования", – написала Екатерина Бужинская.

Скриншот из соцсети

Напомним, Виктор Павлик прокомментировал смерть сына.

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