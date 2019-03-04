Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Умер Кит Флинт на 50-м году жизни

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт Фото: Getty Images

Умер вокалист культовой группы The Prodigy Кит Флинт. Об этом сообщает издание The Sun. Кит Флинт умер на 50-м году жизни в своем доме в графстве Эссекс, где утром 4 марта было найдено тело музыканта.

Причина смерти Кита Флинта пока не уточняется, однако представитель полиции Эссекса сообщил, что правоохранительные органы не обнаружили ничего подозрительного в смерти легенды The Prodigy, и добавил: "Нас вызвали из-за опасения за состояние Кита Флинта в понедельник утром. Мы прибыли на место, и, к сожалению, 49-летний Кит Флинт был обнаружен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы".

Однако что именно случилось в доме музыканта – пока неизвестно, как и причина смерти Кита Флинта.

Кто такой Кит Флинт?

Отметим, культовая группа The Prodigy, у истоков которой стоял Кит Флинт, была создана в Англии в 1990 году. Сначала артист исполнял в коллективе роль танцора, однако спустя шесть лет, в 1996-м, Кит Флинт выступил в роли вокалиста – с песней "Firestarter".

Ранее мы писали, что умер известный украинский актер Сергей Романюк.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram